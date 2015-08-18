美股收低 受累于沃尔玛急跌和材料股下滑

路透8月18日 - 美国股市周二收低，标普500指数交投在近一个月来最窄的区间内，因沃尔玛公布业绩后遭到抛售，且对中国经济体质的忧虑使商品类股下跌。

沃尔玛(WMT.N)大跌3.4%，收报69.48美元，为约两年半最低，此前沃尔玛公布的盈利不及预估且下调财测。

中国股市沪综指周二大跌逾6%。市场担心中国可能打算将人民币进一步贬值，令油价和包括铜在内的工业金属跌至约六年低位。

材料股.SPLRCM下跌0.7%，在标普500指数10大类股中跌幅最大。美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)劲跌3.1%，报9.92美元。

“你可能认为，在中国近期调整人民币汇价之际，股市又暴跌6%，应会出现更糟的结果，”Janlyn Capital LLC董事总经理Andre Bakhos说。

他说市场还没有找到股市突破低位或测试纪录高位的理由，所以“市场心态就像橡皮筋一样起伏不定。”

道琼工业指数.DJI收跌33.84点，或0.19%，至17,511.34点；标准普尔500指数.SPX收低5.52点，或0.26%，至2,096.92点；Nasdaq指数.IXIC下跌32.35点，或0.64%，至5,059.35点。

房屋建筑类股延续涨势，此前数据显示7月美国房屋开工年率升至约八年高位。费城房屋类股指数.HGX劲升1.3%，连续第八日上涨。

家得宝(HD.N)上涨2.6%，报122.80美元，创纪录最高收位，凸显房屋建筑类股上涨。

道指成份股迪士尼(DIS.N) 跌1.9%，报106.94美元，此前富国银行下调迪士尼和包括美国哥伦比亚广播公司(CBS)在内的其他五家媒体股的评级。美国哥伦比亚广播公司下挫1.4%，报49.35美元。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,975家和1,064家，比率为1.86:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为1,906家和890家，比率为2.14:1。

有41只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及新低；有69只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，85只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约54亿股，低于本月迄今日成交均值67亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。