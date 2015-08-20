美国股市下挫 因担心全球经济放缓和迪士尼大跌

路透8月20日 - 美国股市周四急跌，标普500指数收在逾六个月低位，且跌至去年收盘水准之下，因担忧中国经济增长失速将拖累全球成长放缓。

消费类股领跌大盘，在券商下调其评级后，迪士尼大跌6%，苹果下滑2%，此前报导称中国第二季智能手机总销量下降。

中国主要股指本周迄今累积下跌近8%，加剧了一段时间以来对中国经济的忧虑，且之前中国商务部发言人沈丹阳周三表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。

“毫无疑问，最大问题是我们不清楚中国经济将放慢的程度，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

“这从油价下跌中反映出来，”他说，他所指的是股市和原油期货的联动关系。

美国原油期货在稍早触及2009年3月来最低水准后反弹，布兰特原油下跌2.3%，至1月来最低。

标普500指数和布兰特原油期价的14日相关系数触及五个月高位。

道琼工业指数.DJI急跌358.40点，或2.06%，收报16,990.69点；标准普尔500指数.SPX重挫43.88点，或2.11%，收报2,035.73点；Nasdaq指数.IXIC大跌141.56点，或2.82%，收报4,877.49点。

标普500指数和道指创下2014年2月3日来最大单日百分比跌幅，Nasdaq指数则创2014年4月10日来最大单日跌幅。

标普500指数年内迄今下跌1.1%，周四整个交易日交投在200日移动均线之下，为去年10月来首见。

标普500指数周四日内低位较5月底触及的纪录高位低4.6%。

迪士尼大跌6%，报100.02美元，时代华纳(TWX.N)急跌5%，报73.90美元，领跌媒体股，此前分析师伯恩斯坦下调其评级，称该行业将出现结构性巨变。

苹果(AAPL.O)挫跌2.1%，报112.65美元，此前Gartner报告称，中国第二季智能手机销售环比下降，为有史以来首次。中国为苹果最主要的增长市场。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,612家和457家，比率为5.72:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2,396家和437家，比率为5.48:1。

有4只标普500指数成份股触及52周新高，40只触及新低；有16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，208只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约79亿股，本月迄今日成交均值为67亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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