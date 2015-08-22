美股因中国忧虑而大跌 道指证实进入修正区域

路透8月21日 - 美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。

隔夜交易时段公布的数据显示中国制造业活动以2009年来最快速度萎缩，加剧对中国经济体质和中国政府是会否祭出更多措施阻止经济放缓的忧虑。

小盘股RUSSELL 2000指数证实进入修正区域，该指数从6月23日录得的最近收盘高位下跌10%。

本周，标普500指数本周下跌5.8%，为2011年9月来最大周度百分比跌幅。

“人们将中国方面的消息作为卖出的主要理由，”Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss说。

“许多人都很清楚抛售过度。他们正在观望，将在下周回到市场。”

标普500指数10大类股全数下跌。能源股跌幅居前，因美国原油期价自2009年金融危机来首次跌至每桶40美元以下。标普能源指数劲跌2.6%。

CBOE波动率指数跳升最多48.3%，至10月来最高的28.38。该指数周度百分比升幅为历来最大。

苹果挫跌4.6%，至107.44美元，投资者继续担心苹果在中国的前景。苹果对标普500指数和Nasdaq指数带来最大的拖累。中国为苹果最主要的增长市场。

道琼工业指数.DJI急跌530.94点，或3.12%，收报16,459.75点；标准普尔500指数.SPX重挫64.84点，或3.19%，收报1,970.89点；Nasdaq指数.IXIC大跌171.45点，或3.52%，收报4,706.04点。

本周，道指下跌5.8%，Nasdaq指数下挫6.8%。

苹果下跌，拖累科技股指数急跌4.2%。必需消费品指数挫2.6%，跌至去年收盘水准之下。目前标普500指数10大类股中有八种跌至去年收盘水准之下。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,664家和440家，比率为6.05:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2,004家和823家，比率为2.43:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，为2011年8月8日来首见，之前标准普尔下调美国信贷评等，有75只标普500指数成份股触及新低；有13只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，276只触及新低。

成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约103.6亿股，远高于本月迄今日成交均值68.5亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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