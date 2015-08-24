美股创四年最惨烈单日跌幅 标普500指数正式进入修正区域

路透8月24日 - 投资人对中国的焦虑周一拖累美国股市大跌近4%，今日走势异常波动，并确认标普500指数正式进入修正区域，尽管苹果(AAPL.O)大举反弹。

道琼工业指数.DJI一度挫愈千点，为史上最剧烈的日内波动。

周一美股大跌是跟随中国股市周一8.5%的崩跌走势，这引发了全球股市以及原油等商品市场的抛售狂潮。

在今年多数时间，美股陷于窄幅区间内，但波动性本月跳升，因投资人愈发担心中国经济可能重挫，且中国意外安排人民币贬值。

部分投资人在收盘前抛售，盘中则寻求在波动的股价中获利。

“如果中国股市无法回稳，周二美股开盘可能还是会很难看，你不会希望今早买入的仓位被套牢，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

苹果执行长库克(Tim Cook)在对CNBC的评论中出人意料的谈及该公司在中国的业务，试图安抚股东，之后苹果股价一度急跌13%，之后反弹，收盘仅跌2.47%，报103.15美元。

道琼工业指数.DJI急跌588.40点，或3.57%，收报15,871.35点。

标准普尔500指数.SPX重挫77.68点，或3.94%，收报1,893.21点，该指数正式进入修正区域。

道指和标普500指数录得2011年8月18日来最大单日百分比跌幅，NASDAQ指数创2011年11月9日来最大单日百分比跌幅。

当一指数收盘水准比52周高位低10%则本认为进入修正区间，道指上周五已经进入修正模式。

Nasdaq指数.IXIC大跌179.79点，或3.82%，收报4,526.25点。

CBOE波动性指数.VIX盘中曾暴涨90%，至53.29，为2009年1月来最高。

BATS Global Markets初步数据显示，美国股票交易所有1,287家股票暂停交易，因过度波动或触动熔断机制，数量远高于平日。

有187只标普500指数成份股触及新低，仅两只触及新高；有八只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，613只触及新低。

“投资人被情绪掌控，”Ladenberg Thalmann Asset Management执行长Philip Blancato表示。

“中国经济会拖累美国经济陷入衰退的臆测是可笑的，美国经济规模约为中国经济的两倍，且是基于消费的。”

标普500指数10大类股全面下挫，能源股.SPNY大跌5.18%。

美国原油期货价格挫跌约5%，至六年半低点，伦敦金属交易所期铜和期铝也跌至2009年来最低。

艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)都下挫逾4.7%。今年迄今，美国油气公司市值已经蒸发约3,100亿美元。

美元指数.DXY跌1.67%，稍早跌幅曾超过2%，至七个月最低，因美联储9月升息的可能性减小。

根据Tullett Prebon数据，交易商目前预计，美联储在9月升息的可能性为24%，上周五尾盘时为30%，一周前还有46%。

美股大跌显示在盈利增长微乎其微、能源价格大跌及对升息前景不确定之际，投资人对高股价愈发不安。

阿里巴巴(BABA.N)下挫3.49%，报65.80美元，跌穿招股价68美元，继上周四推特(TWTR.N)跌穿招股价后，这是一周内第二家跌穿招股价的重量级科技公司。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为3,064家和131家；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2,632家和281家。

成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约139亿股，远高于本月迄今日成交均值70亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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