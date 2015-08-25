美国股市收低 盘中强劲反弹之势一扫而空

路透8月25日 - 美国股市周二收跌，盘中强劲反弹之势消退，因对中国经济的担忧过于沉重，盖过了股价下跌促使部分投资者逢低买入所带来的提振。

今日走势波动，三大股指盘中攀升近3%，后缩减涨幅，在收市前最后几分钟转至平盘以下。

投资者称，即使中国央行周二宣布两个月内第二次降息降准，但对中国经济放缓可能妨碍全球经济增长的忧虑加剧。继周一暴跌8.5%后，中国股市周二下挫近8%，中国央行在周二晚间宣布了上述决定。

“人们仍然担心海外市场，以及今晚隔夜市场的表现。没有人愿意作壁上观，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。

道指在周一盘中一度挫愈千点，至日内低位，标普500指数录得2011年来表现最差的一天，周二美股延续跌势。

标普500指数过去一周累积下跌11%。

道琼工业指数.DJI跌204.91点，或1.29%，至15,666.44点；标准普尔500指数.SPX挫25.60点，或1.35%，至1,867.61点；Nasdaq指数.IXIC回落19.76点，或0.44%，至4,506.49点。

标普500指数在周二盘中最多上升2.9%，道指上涨多达2.8%，Nasdaq指数最多劲扬3.6%。

摩根大通将标普500指数年底目标预估从2,250点下调至2,150点。

标普500指数10大类股全数下跌，公用事业指数.SPLRCU大跌3.2%，领跌大盘。

周二公布的数据显示，8月美国消费者信心升至七个月高位，7月新屋销售反弹，此为经济潜在力道的最新证明，可能促使美联储在今年升息。

美国最大的电子产品连锁店百思买(BBY.N)跳涨12.57%，，此前公司公布季度销售意外增加。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,721家和1,384家；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为1,480家和1,379家。

仅有1只标普500指数成份股触及52周新高，有47只触及新低；有七只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，125只触及新低。

成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约104亿股，远高于本月迄今日成交均值75亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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