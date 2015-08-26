美股录得四年来最大单日涨幅 结束六日连跌

路透8月26日 - 美国股市周三大幅收涨，录得四年来最大单日涨幅，因对中国经济的担忧消退，美国联邦储备委员会(FED/美联储)不会在下月升息的预期给低吸买家壮胆。

苹果、亚马逊和谷歌等矽谷巨头领涨，提振美股结束六日连跌，标普500指数在六日跌势中损失11%。

纽约联储总裁杜德利表示，相比几周前，9月升息看来“没有那么迫切了”，这是中国经济停滞和全球金融市场下滑可能影响美国货币政策的迹象。

标普500指数10大类股全面跳升，科技股指数.SPLRCT领涨，劲升5.3%，创2009年来最大单日升幅。

尾盘上扬部分是受短线交易商推动，包括那些原本预计市场可能下滑，匆忙回补空头的交易商，U.S. Global Investors Inc主交易员Michael Matousek表示。

周二美股在交易日的最后几分钟回吐强劲涨幅，最终收低。

“许多投资人原本预计尾盘市场可能由升转跌，但这没有成真，”Matousek称，“中午时分，买盘加速，投资人认识到判断失误，开始回补空头。”

道琼工业指数.DJI急升619.07点，或3.95%，至16,285.51点。

标准普尔500指数.SPX劲扬72.90点，或3.9%，至1,940.51点；Nasdaq指数.IXIC大涨191.0点，或4.24%，至4,697.54点。

周三稍早美国公布7月耐久财订单增长2%，分析师预估均值为下滑4%。判断企业投资的核心资本财订单跳升2.2%，为13个月最大升幅。该数据巩固了美联储在9月16-17日升息的可能性。

苹果(AAPL.O)劲升5.73%，报109.69美元，对标普500指数和Nasdaq指数的提振作用最大，之前几周该股一直被中国市场iPhone需求忧虑所困扰。

截至周二收盘，道指在过去六个交易日大跌10.71%，Nasdaq指数下挫11.5%。

今年迄今，标普500指数跌5.8%。

“我们仍在探寻阶段，”Swarthmore Group投资组合经理人Kurt Brunner表示，“越来越多的投资人逢高出货。但走势有些飘忽不定，我认为今日的涨势没有结束，但也不会扶摇直上。”

近期美股大跌令部分投资人原本认为较高的美股估值降低。根据汤森路透StarMine截至周二的数据，标普500指数成份股企业预估市盈率约为14.8倍，今年多数时间都在约17倍，且低于15年均值15.7倍。

谷歌(GOOGL.O)劲扬7.72%，此前高盛将该股评级由“中性”上调至“买入”。亚马逊(AMZN.O)跳升7.38%。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,474家和646家；Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为2,136家和713家。

没有标普500指数成份股触及52周新高，有28只触及新低；有五只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，142只触及新低。

成交放量，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约105亿股，远高于本月迄今日成交均值76亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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