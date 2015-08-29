美国股市基本收平 本周走势惊心动魄

路透8月28日 - 美国股市周五收盘基本持平，结束惊心动魄的一周，投资人摆脱9月升息的可能性高于部分投资者预期的担忧。

在美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席费舍尔对CNBC表示，美联储尚未决定是否在9月升息后，股市稍早下滑。但尾盘股市基本收复失地。

在多个走势震荡的交易日后，三大股指本周收高，标普500指数本周一度跌至去年10月来最低。

“周末前，许多投资人重新平衡投资组合，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

许多华尔街人士一直希望近期全球市场动荡和中国经济忧虑会令美联储暂时不升息。纽约联储总裁杜德利周三的讲话巩固了上述预期。

不过在周五费舍尔的讲话后，隔夜指数互换利率走势暗示交易商目前预计美联储在9月升息的机率为35%，本周稍早曾为22%。

道琼工业指数.DJI小跌11.76点，或0.07%，至16,643.01点；标准普尔500指数.SPX小升1.21点，或0.06%，至1,988.87点。

Nasdaq指数.IXIC小涨15.61点，或0.32%，至4,828.33点，受英特尔(INTC.O)上扬2.52%带动。

道指本周收涨1.1%，NASDAQ指数攀升2.6%，均为六周来最大单周涨幅，标普500指数本周上扬0.9%，为四周来最大周涨幅。

标普500指数较8月18日此轮跌势开始时的水准低超过5%。市场动荡促使多位策略师下调了年底指数预估。

瑞信周五将标普500指数年底预估值下调100点至2,100点。

标普10大类股中半数收高，能源股.SPNY跳升2%，因油价延续升势。公用事业股.SPLRCU下挫0.42%。

雪佛龙(CVX.N)升3.6%，对道指和标普500指数的提振作用最大。

周五美国公布的数据显示，7月美国消费者支出略有增加，进一步显示美国经济的强度。

软件生产商欧特克 (ADSK.O)下调全年盈利和营收预估后，股价大跌4.96%。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,917家和1,114家；Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为1,882家和877家。

一只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有21只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，22只触及新低。

成交较近几日减少，根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总成交约78亿股，过去五日的均值为112亿股。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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