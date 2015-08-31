美股收低 标普500指数创2012年5月以来最大月度百分比跌幅

路透纽约8月31日 - 美国股市周一收跌，为2012年来表现最差的一个月收尾，之前一美国联邦储备委员会(FED/美联储)高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。

美联储副主席费舍尔周六表示，随着美元带来的压力消退，美国通胀可能出现反弹，美联储可以逐步升息。

许多分析师将费舍尔的讲话视为美联储可能在9月，而不是12月升息的迹象。这令投资人愈发不安，对步履蹒跚的中国经济的担忧在过去几周重创市场，投资人已是如坐针毡。

“今日市场走势是受到周末费舍尔讲话的影响。如果美联储在9月升息，投资人会对利率攀升到何种水平美联储才会停止产生诸多疑虑，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。

费舍尔在杰克森霍尔全球央行年会上的讲话暗示，美联储认为近期股市下挫和对中国的忧虑并不是阻止其升息的理由。

美联储保持近零利率长达十年，扶助美股自金融危机以来节节攀升，投资人担心一旦升息，股市升势可能告终。

CBOE波动性指数大涨约9.14%，至28.43，高于长期均值20。上周该指数曾高见53.29。

投资人密切关注本周五将出炉的劳工部月度就业报告，这是美联储9月16-17日货币政策会议前的最后一份就业报告。

“在从美联储获得一些有关升息问题的指引前，我们仍预计市场可能出现一些大跌，”U.S. Bank Wealth Management投资长John DeClue表示。

道琼工业指数.DJI收跌114.98点，或0.69%，至16,528.03点；标准普尔500指数.SPX挫16.69点，或0.84%，至1,972.18点；Nasdaq指数.IXIC回落51.82点，或1.07%，至4,776.51点。

标普10大类股中有九种下滑，健保股指数以1.85%领跌。

标普能源股指数.SPNY升1.05%，势将创七年最大四日升幅，受康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)和Phillips 66 (PSX.N)大涨带动。

原油期货周一连续第三个交易日大涨，布兰特原油期货激升超过8%，因美国产油数据被下修，且石油输出国组织(OPEC)称准备同其他成员国磋商，扶助油价延续25年来最大升势。[O/NCN]

本月道指下跌6.6%，标普500指数回落6.3%，NASDAQ指数下跌6.9%。

标普500和Nasdaq指数录得2012年5月以来最大月度百分比跌幅。道指录得2010年5月以来最大月跌幅。

周一，Celgene (CELG.O)大跌4.80%，对标普500指数的拖累最大。

炼油商Phillips 66 (PSX.N)升2.38%，此前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N) (BRKb.N)披露，持有该公司44.8亿美元股份。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为1,724家和1,339家；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为1,432家和1,380家。

一只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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