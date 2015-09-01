美股恢复动荡走势大跌近3% 因中国疲弱数据加剧全球成长放缓忧虑

路透9月1日 - 美国股市在短暂平静后周二恢复动荡走势，对中国经济体质的担忧重燃，打压三大指数重挫近3%，加剧了美股遭长期抛售的担忧。

标普500指数距离5月触及的纪录高位已回落了10%，全球成长放缓的前景，以及美国即将升息中断了美股从2009年金融危机最严重时期反弹的牛市，期间标普500指数大涨超过200%。

周二标普500指数录得8月24日以来最大单日跌幅，当日跌幅为3.94%。

“8月美股录得多年未见跌幅的事实给市场敲响了警钟，”Beam Capital Management LLC的董事总经理Mohannad Aama表示，“围绕中国的不确定性持续，无疑加重了市场忧虑。”

8月中国制造业以三年来最快速度萎缩。另一项数据显示，上月美国制造业成长放缓，至逾两年来最低水平。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，目前全球经济成长可能弱于几个月前的预期。这使市场更加不安。

疲弱的数据拖累油价急跌8%，结束三日连涨，也压抑了部分投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本月升息的预期。

标普能源股指数.SPNY重挫3.7%，艾克森美孚(XOM.N)急跌4.19%。

金融股指数.SPSY回落3.5%，花旗集团(C.N)大跌4.75%。

CBOE波动性指数.VIX跳升10.45%，至31.40，高于20的长期均值。该指数上周一猛升至53.29。

“市场波动性指标好长时间没有触及如此高的水平。这让我想起2008-2009年危机期间的情境，”Wunderlich Securities的首席市场策略师Art Hogan表示。

道琼工业指数.DJI大跌469.68点，或2.84%，至16,058.35点；标准普尔500指数.SPX重挫58.33点，或2.96%，至1,913.85点；Nasdaq指数.IXIC收挫140.40点，或2.94%，至4,636.11点。

年内迄今，道指下跌9.9%，标普500指数回落7.0%，Nasdaq指数下挫9.9%。

经历了此轮跌势后，标普500指数估值降至较具吸引力的水准。根据汤森路透StarMine数据，该指数预估市盈率目前为15.6倍，今年多数时间在17倍左右。但投资者担心企业盈利前景可能转淡。

“盈利预估可能高于应有的水平，并未考虑到中国引领的全球成长放缓将给美国造成的影响，”Aama说。

Netflix(NFLX.O)骤降8.03%，之前Variety报导称，苹果(AAPL.O)正考虑进军原创视频节目业务领域。苹果股价急跌4.47%。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,666和422家；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2,291和563家。

无标普500指数成份股触及52周新高，14只触及新低；有12只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，57只触及新低。

成交较近几日减少，根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总成交约为89亿股，过去五日的成交均值为94亿股。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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