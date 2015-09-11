分析：如要逢低吸纳美国工业类股 最好保持轻仓

图为纽约证交所悬挂的巨幅美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约9月10日 - 在过去一个月股市遭遇抛售之后，一些投资者或许已经开始考虑逢低买入重挫后的美国工业类股，然而押注这类股票全面走升的投资者最后可能大失所望。

标准普尔工业类股指数.SPLRCI今年以来已跌将近10%，在标普10类主要股票指数中表现位居下游，部分因为投资者忧虑中国经济放缓将对全球经济产生影响。

但自标普500指数.SPX在8月25日触及10个月低点以来，工业类股的表现略优于整体大盘，暗示投资者或许正在寻找低估值股票。

“工业类股的跌势可能过头，应该有一次不错的反弹，”National Penn Investors Trust Company高级副总裁暨资深股票投资经理表示。

整体而言，工业类股仍算高价，这打压了未来成长前景，中国方面的影响也将持续一段时间，这类股票即使跌到现在这样，整体来看估值仍然偏高。

但Federated Investors的首席股市策略师Phil Orlando说，更加依赖于美国经济增长的企业前景较好，例如汽车零部件供应商以及航空等行业。

他说，在美国，“就业市场、房屋市场、汽车业和消费表现都不错。”

**尽管价格更便宜了，但依然是高的**

汤森路透数据显示，工业类股的预期市盈率为14.6，而标普500指数成分股目前的整体预期市盈率为15.7。

但在工业类股中，个股的市盈率也相差很大。美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)的预期市盈率为17.1，达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)为8.6。建筑品供应商Fastenal FAST.BJ的预期市盈率为20.1。

加拿大皇家银行资本市场的首席美国市场策略师Jonathan Golub近来在一份客户报告中说，整个工业类股的预期市盈率与增长比率(PEG Ratio)为2.2，与标普500指数成分股的整体比率2.1相比，显得更为昂贵。

“考虑到工业类股面临增长问题，他们的股价(还是比较贵)，”Golub说。

成长的放缓已经反映到该行业的获利与营收预测数据中。截至9月9日，预计该行业第三季获利下降3.5%，与标普500企业整体获利情况一致，但逊于7月1日预估的成长1.6%。该行业第三季营收料下降5%，7月1日预估为下降2.2%，标普500企业整体营收料下降2.8%。

这使得工业类股在公布业绩时可能会反弹，因为要跨越的门槛相对较低。

“企业持续获利及获利成长情况的变化，似乎没有股价跌势那么严重，这创造了机会，”Edward Jones驻圣路易斯投资策略师Kate Warne称。

尽管Orlando还在等新一轮制造业数据出炉，再决定是否广泛推荐该行业类股，不过他仍比较青睐能够从当前经济状况中受益的个股，例如航空和汽车相关股票。

缓慢改善的经济、低利率水平及汽油价格的下滑均给航空股票加分，美国航空(AAL.O)和United Continental (UAL.N)等个股的预期市盈率目前均在6倍左右。

而且虽然工业类股中不包含汽车生产商，但是供应汽车零部件的个股料将从强劲的汽车销售中获益。Orlando称，发动机及发动机零部件生产商，如康明斯(CMI.N)和BorgWarner (BWA.N)，预期市盈率分别为11.4和12.5倍，可能会有一些上行空间。(完)

(编译 郑茵/汪红英/刘秀红；审校 戴素萍/张荻/王丽鑫)

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