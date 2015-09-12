美国股市攀升 标普500指数录得7月来最大单周升幅

路透9月11日 - 美国股市周五收高，标普500指数录得7月来最大单周升幅，投资人揣摩是否美国联邦储备委员会(FED/美联储)会在下周升息。

在高盛下调今明两年油价预估后，能源股下滑。

标普10大类股中有八种收高，公用事业股.SPLRCU领涨。公用事业股通常会因公债收益率下滑而上涨，今日10年期公债收益率下跌，公用事业股收高0.8%。

投资人屏息以待下周美联储货币政策会议以及是否其将在近十年来首次升息的消息。

“市场聚焦美联储。这是交易商在等待的。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。

“市场臆测美联储可能按兵不动，如果真的如此，我认为股市将上扬。但对我们来说，是否升息不是问题，问题是何时升息。”

道琼工业指数.DJI收高102.69点，或0.63%，至16,433.09点；标准普尔500指数.SPX收高8.76点，或0.45%，至1,961.05点；Nasdaq指数.IXIC上扬26.09点，或0.54%，至4,822.34点。

本周，标普500指数上涨2.1%，NASDAQ指数上涨3%，两者均录得7月中来最大单周百分比升幅。本周道指升2.1%，录得3月底来最大单周百分比升幅。

自中国8月安排人民币贬值以来，股市走势动荡。自8月20日的11个交易日，标普500指数的涨跌幅至少达到1%。

美联储表示过在看到经济持续复苏，特别是就业市场持续复苏后就会升息。

今日的数据显示经济成长缓慢且通胀温和。美国9月消费者信心指数初值降至一年最低，而8月生产者物价指数(PPI)持平。

高盛下调油价预估，指因供应过剩和对中国经济的担忧，之后油价大跌。高盛称油价可能低见每桶20美元。康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)收低2.2%，报47.36美元，对标普500指数的拖累最大。

成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约60亿股， 过去20个交易日日成交均值为80亿股。

纽约证交所涨跌股分别为1,629和1,429只，比例为1.14:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,565和1,216只，比例为1.29:1。

一只标普500指数成份股触及52周新高，十只成份股触及新低；有32只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，87只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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