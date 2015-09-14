美股收低 受美联储会议前的不安及中国疲弱数据打压

路透9月14日 - 美国股市周一收低，许多投资者在本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议前不愿大举押注，而其他投资者对中国公布的疲弱经济数据感到忧虑。

在美联储周四发布货币政策声明前，股市预计保持波动。此次美联储会议将决定是否进行2006年来首次升息。

“涨或跌，都绝对无法令人信服。所有人都在等美联储，而美联储就坐在那唱‘我该留，还是我该走。’”GuideStone Funds全球投资策略师David Spika引用了The Clash的流行歌词。

美联储已经表示，当经济复苏持续时将开始升息，重点是就业和通胀。但目前虽然就业市场改善，但油价疲弱持续拉低通胀。

上周路透访查的一众分析师中预计本周升息的略占多数，但一级市场交易商则认为12月升息可能性更大，短期利率期货交易商则预计本周升息的可能性近约25%。

自中国8月安排人民币贬值，股市走势一直波动。自8月20日，已有超过10个交易日标普500指数的波幅至少达到1%。

“由于市场波动及美国经济数据良莠不齐，真的很难断定美联储可能采取什么行动。”Spika称。

成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约54亿股， 过去20个交易日日成交均值为80亿股。

尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力。

“中国情势继续堪忧，投资人寻找中国经济的底部，尽管中国政府仍有刺激成长的大量空间。”Global Financial Private Capital投资长Chris Bertelsen表示。

道琼工业指数.DJI收低62.13点，或0.38%，至16,370.96点；标准普尔500指数.SPX收跌8.02点，或0.41%，至1,953.03点；Nasdaq指数.IXIC下跌16.58点，或0.34%，至4,805.76点。

标普10大类股中有九种收低，原材料股.SPLRCM领跌。公用事业股.SPLRCU升0.23%，能源股指数.SPNY跌0.8%，因美国原油期货结算价跌1.4%。

苹果(AAPL.O)表示新款iPhone预定势将超过去年iPhone 6上市首个周末创纪录的预定量后，该股收高0.96%，报115.31美元。

纽约证交所跌涨股分别为2,044和971只，比例为2.11:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,709和1,068只，比例为1.60:1。

两只标普500指数成份股触及52周新高，六只成份股触及新低；有42只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，72只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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