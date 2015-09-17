美股在交投震荡中收低 此前美联宣布储维持利率不变

路透9月17日 - 美股道指和标普500指数周四收低，回吐之前录得1%的涨幅，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布维持利率不变，承认担忧疲弱的全球经济。

美联储周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。美联储表示，一系列全球风险和其他因素促使其推迟了可能是近10年来首次升息的时间，相当于做了一次战略性撤退。美联储在政策声明中指出，“近期全球经济和金融市场发展可能在一定程度上限制了经济活动，并可能在短期内给通胀施加进一步下行压力。

在之前五日一直是表现最好的板块之一，标普金融指数.SPSY今日下挫，领跌大盘。

金融股下跌和公用事业股上涨，暗示投资者目前认为美国保持低利率的时间较之前预期的更长。升息对金融股有利。

投资者焦点转向10月27-28日举行的下次美联储会议，继续揣摩美联储自2006年首次升息的时机。

在1800 GMT美联储政策声明公布后，市场交投极为波动，三大股指在日高和日低之间震荡。在1830 GMT开始的美联储主席叶伦记者会进行期间，三大股指均一度上涨超过1%，但之后回落。

“所有在美联储会议前的不确定(在会议后)仍然存在，联储没有给出明确线索，”Context Asset Management首席投资长John Culbertson说。

“未来30日市场谈论的话题将和过去90日一样，”他说。

对美联储何时升息的疑虑数月来一直困扰市场，中国经济放缓导致近几周金融市场动荡及对全球经济体质的忧虑令美联储的升息决定更加复杂。

“我们认为美联储的决定是正确的。通胀数据不支持联储在这时候升息。加之全球市场震荡，支持美联储维持利率不变的决定。”

道琼工业指数.DJI收低65.21点，或0.39%，至16,674.74点；标准普尔500指数.SPX下跌5.11点，或0.26%，至1,990.20点；Nasdaq指数.IXIC收涨4.71点，或0.1%，至4,893.95点。

标普500指数10大类股中仅有四类收高，公用事业股.SPLRCU升1.3%，是表现最好的板块，金融服务指数在叶伦讲话后转至平盘以下，收低1.3%，电信类指数.SPLRCL下滑1.1%。

成交放量，根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交近80亿股，和过去20个交易日日成交均值81亿股一致。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,866和1,201，比率为1.55:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,546和1,244，比率为1.24:1。

有15家标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有59只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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