美股受苹果和金融股带动反弹 但生物科技股下跌

路透9月21日 - 美股三大指数周一收涨，在上周后两日下跌后反弹，受助于苹果(AAPL.O)和金融股涨势，但生物科技股下跌限制Nasdaq指数涨幅。

在美国民主党总统参选人希拉里称她将宣布一项阻止专科用药“乱要价”的计划后，生物科技股下跌。

Biogen (BIIB.O)大跌5.6%，报297.16美元，Gilead(GILD.O)挫跌2.5%，报105.74美元。

医疗保健股.SPXGC 跌1.4%，是标普500指数中唯一收低的板块。Nasdaq生物科技指数.NBI大跌4.4%。

金融股反弹，上周四美联储宣布维持利率不变，拖累金融股下挫。标普金融指数.SPSY周一上扬1.1%。

但股市延续近期交投震荡的走势，标普500和Nasdaq指数稍早都跌至平盘以下。

“市场从周五抛售中反弹...但投资者仍认为美联储声明传递的信息存在很大的不确定性，”BB&T Wealth Management资深副总裁Bucky Hellwig说。

Bucky说，这在某种程度上阻碍了投资者把握机会进一步推高股市。

道琼工业指数.DJI上扬125.61点，或0.77%，至16,510.19点；标准普尔500指数.SPX涨8.94点，或0.46%，至1,966.97点；Nasdaq指数.IXIC小升1.73点，或0.04%，至4,828.96点。

对中国经济成长放缓的担忧引发全球股市近几周被大举抛售，且美联储对全球经济的评论加剧了这一忧虑。

投资者现聚焦在10月27-28日举行的下次美联储政策会议，尽管一些经济学家现在怀疑美联储是否会在今年升息。

苹果(AAPL.O)上扬1.6%，报115.21美元，领升标普500指数。华尔街日报报导称，苹果的电动汽车生产已成为“开始落实项目”，并设定2019年交付的目标。

芯片制造商Atmel ATML.O跳涨12.7%，报8.19美元，此前Dialog Semiconductor (DLGS.DE)同意以约46亿美元收购该公司。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,827和1,216，比率为1.50:1；Nasdaq市场涨跌股家数分别为1,492和1,308，比率为1.14:1。

有三家标普500指数成份股触及52周新高，18只触及新低；有36只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，68只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约65亿股，低于过去20个交易日日成交均值83亿股。(完)