美国股市收低 因商品类股和大众汽车供应商股价下跌

路透9月22日 - 美国股市周二下跌，因商品市场遭抛售拖累材料股下滑，且大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)排放检测丑闻拖累其供应商股价下挫。

标普材料股.SPLRCM急跌1.8%，是标普500指数跌幅最大的板块，但大盘普跌，标普500指数10大类股全数走低。

对中国经济增长放缓的忧虑加深，使商品价格降至两周低位，铜价CMCU3和工业金属领跌，美国原油也收低。

在大众汽车承认曾在美国操纵柴油车尾气排放检测后，其供应商BorgWarner (BWA.N)、霍尼韦尔(HON.N)和Delphi Automotive (DLPH.N)股价下挫。BorgWarner大跌7.6%，报39.37美元，霍尼韦尔下滑1.7%，报96.04美元，Delphi劲挫3.6%，报74.44美元。

美国民主党总统参选人希拉里称，将提议设定每月250美元的处方药自费上限的计划，拖累生物科技股连续第二日下跌。Nasdaq生物科技指数.NBI急跌1.7%。

“拖累市场表现的因素包括中国、美联储和全球经济增长放缓。大众汽车的消息重压汽车股。医疗保健类股也有一些泡沫，”Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey说。

道琼工业指数.DJI收低179.72点，或1.09%，至16,330.47点；标准普尔500指数.SPX收跌24.23点，或1.23%，至1,942.74点；Nasdaq指数.IXIC下挫72.23点，或1.5%，至4,756.72点。

美联储上周维持利率近零的决定使投资者揣测美联储将在何时行动，这增加了市场的波动性。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一称，美联储仍可能在今年升息。他将在周二稍晚再次发表讲话。美联储主席叶伦将在周四讲话。

CBOE波动率指数.VIX跳升11.4%，至22.44，高于20的长期均值。

高盛(GS.N)下挫1.9%，报179.83美元，对道指的拖累最大，此前高盛首席执行官布兰克梵称，他患上“治癒可能性很高”的淋巴癌。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,442和623，比率为3.92:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为2,171和636，比率为3.41:1。

有一家标普500指数成份股触及52周新高，35只触及新低；有16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，118只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约73亿股，低于过去20个交易日日成交均值约83亿股。(完)