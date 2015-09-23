美股下跌 因疲弱工厂数据加重成长忧虑

路透纽约9月23日 - 美国股市周三收盘微跌，材料和能源类股领跌，因中国和美国制造业数据疲弱，加重了对经济成长的担忧。

交投震荡，标准普尔500指数曾短暂上扬，此前中国国家主席习近平讲话称，中国有能力长期保持较高增长速度。

标普500指数自上周四美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定维持近零利率不变以来已下跌2.8%。

数据显示，9月美国制造业增长处于两年低位，中国制造业活动萎缩，触及六年半低位，这加重了对需求的担忧。

波音公司(BA.N)称，获得来自中国的飞机订单和购买承诺，以目录价计算，价值约为380亿美元。但其股价下跌1.7%，报131.67美元。

标普材料类指数.SPLRCM跌2.1%，连续第二日领跌标普500指数10大板块，能源指数下跌1.4%。

美国原油期货下跌4.1%，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下跌1.5%，报76.12美元。

“市场看上去有些疲了，变动不大，再有两周就将公布业绩，加上对中国经济状况，及其对有大量海外业务公司造成影响的担忧使投资者对现在入市有些犹豫不决，”Synovus Trust资产组合高级经理Daniel Morgan称。

道琼工业指数.DJI收低50.58点，或0.31%，至16,279.89点；标准普尔500指数.SPX收低3.98点，或0.2%，至1,938.76点；Nasdaq指数.IXIC下挫3.98点，或0.08%，至4,752.74点。

对中国拖累全球经济下滑的担忧以及美联储何时升息的不确定性令投资者踌躇不前。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股第三季收益预计同比跌3.9%。

市场因赎罪日节日交投清淡，根据汤森路透的数据，美国各证交所总计成交约59亿股，低于过去20个交易日成交均值约80亿股。

First Niagara Financial FNFG.O涨14.5%，报10.26美元，此前彭博报导称，该地区银行正寻机出售。

纽约证交所涨跌股分别为1,242和1,784只，比例为1:1.44；Nasdaq市场涨跌股分别为1,185和1,609只，比例为1:1.36。

一只标普500指数成份股触及52周新高，38只触及新低；有24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，135只触及新低。(完)