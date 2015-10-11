美股一周展望：银行股财报密集公布 将成市场关注焦点

纽交所内的一名交易员正在查看信息。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月9日 - 随着数家大型银行将公布季度财报，近来表现落后的金融板块将成为投资者下周关注的重点。

美国以市值计最大的五家银行--高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)、花旗集团(C.N)和摩根士丹利(JPM.N)将公布财报。近几周金融板块走势落后于大盘，而且获利预估下滑。

金融企业获利料增长8.4%，仅次于电信股和非必需消费品股的季度增幅预估。但这仍低于季初预计的14.8%，且较年初预估的增长17.8%下降一半。

过去30天，银行获利预估稳步下降。高盛是最大的受害者，其季度预估在这段时间下降了25%。

尽管整体市场从8月下半月的持续跌势中反弹，但银行股走势艰难。美联储9月决定不升息、经济疑虑及对交易营收的担忧都给大型银行股施压。

标准普尔500金融股指数.SPSY走势落后于整体市场，年初以来下跌5.6%，同期标准普尔500指数.SPX下跌2.2%。过去一个月，标准普尔500指数上涨2.2%，但这五家最大金融机构股价则持平或下跌。

“有些人说我们在处在衰退中，另一些人说这是夏季淡季，我觉得谁都不清楚，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest称。

美联储不升息的决定可能也会影响银行交易部门，这可能给他们的净利、以及没有预料到股市强劲反弹的部门带来压力。

市场预计本季波动要大于往常。银行股在财报公布后的波幅通常约为2%，本财报季的波幅料为该水平的1.5倍。

“市场人士预计波动要比往季剧烈一些，”期权分析公司Trade Alert分析师Fred Ruffy称。

过去八个交易日中，标准普尔500指数有七个交易日在上涨。

下周投资者还将关注通胀数据--包括生产者和消费者物价指数，这是美联储做利率决定时要考虑的因素。此外，本周还将迎来零售销售和消费者信心数据。

据汤森路透数据，整体上标准普尔500指数成分股企业第三季获利料下滑4.5%，7月的预测为仅下降0.3%。(完)