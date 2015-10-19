美股受科技股提振上扬 但能源股和摩根士丹利业绩拖累大盘表现

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约10月19日 - 美国股市周一小幅上扬，投资组在本周初保持谨慎，因有众多美国公司将在本周公布业绩，但主要科技公司上涨为股市提供了部分支撑。
尾盘道指和标普500指数缩减跌幅，Nasdaq指数扩大涨幅。耐克公司(NKE.N)上涨2.1%，助涨道指。
能源股指数.SPNY下跌1.9%，因美国原油下挫2.9%，铜价受中国经济成长放缓的最新数据拖累下跌。
艾克森美孚(XOM.N)跌1.8%，报80.99美元，雪佛龙(Chevron) (CVX.N)跌1.4%，报90.03美元，是跌幅最大的标普500和道指成份股。
“能源股和油价今日下跌，工业和原材料板块令股市的乐观情绪有所减弱，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。
摩根士丹利股价急跌4.8%，报32.32美元。该行获利连续第二个季度下跌，美国大银行第三季业绩期惨淡收场，多数银行的业绩都不尽人意。
道琼工业指数.DJI微涨14.57点，或0.08%，报17,230.54点；标普500指数.SPX小涨0.55点，或0.03%，报2,033.66点；Nasdaq综合股价指数.IXIC涨18.78点，或0.38%，报4,905.47点。
包括卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)、波音公司(BA.N)和可口可乐(KO.N)在内的几家道指成分公司将于本周公布业绩。根据汤森路透数据，预计标普500指数成分公司的第三季获利将比去年同期下滑约4%。
中国的7-9月份国内生产总值增长下滑至6.9%，但仍比分析师预估的6.8%高。
美国10月房屋建筑商信心改善，NAHB/富国房屋市场指数涨幅超过预期，带动房地产股涨0.3%。
Weight Watchers (WTW.N)股价上涨超50%，报13.92美元，此前该公司称美国著名主持人欧普拉(Oprah Winfrey)将购买该公司10%的股份并加入董事会。
纽约证交所跌涨股分别为1,655和1,421家,比率为1.16:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,382和1,381家，比率为1.00:1。
有22家标普500指数成份股触及52周新高，三家成份股触及新低；有53家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，40家触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。