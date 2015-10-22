标普500指数收在两个月最高 因企业业绩良好

路透10月22日 - 美国股市周四劲扬，标普500指数收在两个月最高水平，因包括麦当劳在内的多家公司公布的业绩强于预期，缓解了投资者对企业获利前景的担忧。

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行可能延长刺激计划至2016年之后，以提振欧元区成长并推动通胀向接近2%的目标回升。这进一步提振了市场的乐观情绪。

麦当劳 (MCD.N)跳升8.1%，报110.87美元，对道指提振最大，该公司之前公布的季度业绩超预期，因中国需求反弹。

EBay(EBAY.O)大涨13.9%，报27.58美元，该公司周三傍晚公布的业绩强于预期。

陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)劲扬5.1%，报49.92美元，该公司之前公布业绩。标普材料股指数.SPLRCM跳涨2.8%，是涨幅最大的标普500指数板块之一，工业股.SPLRCI今日也急升2.8%。

市场忧虑缓解的另一个迹象是，CBOE波动性指数.VIX收在两个月低位。

“毫无疑问，企业获利提振了股市的表现，因为本轮业绩期开局不佳，且今日的业绩中有不少的惊喜，” North Star Investment Management Corp.的首席投资长Eric Kuby表示。

道琼工业指数.DJI上涨320.55点，或1.87%，报17,489.16点；标普500指数.SPX涨33.57点，或1.66%，报2,052.51点；Nasdaq综合股价指数.IXIC升79.93点，或1.65%，报4,920.05点。

周四公布的数据显示，美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数增加3,000人，至25.9万人，低于预估的26.5万人。[nZOS17KS05]另外，全美不动产协会(NAR)公布，美国9月成屋销售按月增长4.7%，年率为555万户，增幅超预期。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)曾表示，要看到全球经济韧性的迹象后才会开始升息。

标普10大类股中有九类收涨。只有医疗保健股.SPXHC未受到市场上的乐观情绪提振，下跌约0.5%。

纽约证交所涨跌股分别为2,312和791只，比率为2.92:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,777和1,001只，比率为1.78:1。

有41只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低。有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，91只触及新低。(完)