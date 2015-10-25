美股展望：苹果业绩令人期待 Nasdaq 100指数有望创出纪录新高

图为纽约第五大道苹果旗舰店的企业标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月23日 - 美国科技股占主导的Nasdaq 100指数.NDX下周可能创出纪录新高，因为苹果(AAPL.O)周二业绩披露可能再传佳音。

科技股引领美国股市本周反弹，走出8月的四年来最大幅度修正，得益于Alphabet(GOOGL.O)、亚马逊(Amazon)(AMZN.O)和微软(Microsoft)(MSFT.O)三大公司的股价因财报好于预期而上扬。

周五道琼工业指数.DJI收高0.9%报17,646.70点，标准普尔500指数.SPX再涨1.1%至2,075.15点，Nasdaq指数.IXIC收高2.27%报5,031.86点。[.NCN]

亚洲、欧洲和美洲股市均攀升，因周四欧洲央行总裁德拉吉放出口风，准备扩大央行购债计划，同时中国央行在周五降息。

未来一周可能进一步支撑美国股市的因素包括：美国联邦储备委员会(美联储)政策会议(预计暂不会升息)、美国第三季经济成长数据和苹果财报。

成份股包括苹果的Nasdaq 100指数目前较年内高点仅低1.5%，较2000年3月创下的纪录高点下跌4.0%。

英特尔(INTC.O)和微软的股价自8月25日已经回升逾30%，亚马逊和Facebook(FB.O)同期分别上涨28%和23%。

但在这些公司中，苹果一直“表现逊色”，较8月25日收盘仅仅上涨14.8%，也逊于同期Nasdaq 100指数15.1%的涨幅。

与微软、Facebook、Alphabet和亚马逊不同，苹果股价本周并未创出纪录或数年高点，尽管7.2%也算是一年来最大单周涨幅。

不过，周二苹果料将公布季度营收达511亿美元，较上年同期增长21.3%；每股盈余料为1.879美元。

“对于该公司财报的期望比一周前提高了些。股价走势表明，市场对此的乐观预期上升，”Wedbush Securities驻洛杉矶股票交易主管Michael James说。

期权市场走势显示，交易员预期到下周末苹果股价的波动料有5.0%左右。该公司过去八个季度公布业绩后，当日股价上下波幅平均为4.4%。

James在谈及Nasdaq 100指数能否创纪录高点时说，“如果苹果业绩好于预期并上调财测，会不会有帮助？当然会。但就算没有，市场也能到达(纪录高点)。”

“部分大盘科技股的波动能量一直很惊人，”他说。

Nasdaq 100指数自8月25日创2015年最低收位后，百分比涨幅处于前五位的成分股中，也包括芯片类股，SanDisk SNDK.O以70%的涨幅位居首位，因受到Western Digital(WDC.O)收购消息的刺激。

Fort Pitt Capital Group驻匹兹堡的资深股市分析师Kim Forrest认为，成熟科技公司在涨势中占据压倒性优势，有利于推动市场走高。

“上一次Nasdaq 100指数领涨市场时，多是投机性投资使然，但这些(科技)公司实际为股东带来金钱回报，”她说。

“科技股理应引领市场；股市正在奖励有发展性的公司。”

**生物科技类股表现不佳**

虽然科技股引领市场复苏，但生物科技类股却扮演拖累角色。

Nasdaq生物科技指数.NBI较8月25日收盘价跌3.5%，距离年内高点更是低了20%以上。过去八周里，市值缩水最厉害的三支成分股为Mylan(MYL.O)、Illumina(ILMN.O)和Biogen (BIIB.O)。

“风水已经转出保健类股，而转到了科技股那里，近期财报公布后这种趋势依然延续，”Wedbush的James谈及亚马逊、微软和Alphabet的强劲业绩时说。

生物科技股在9月受到震撼，当时美国总统参选人希拉里克林顿首次推文对药品价格表示担忧，这股卖盘扩散到其它保健类股。最近几周投资者对待从医院到传统药厂乃至保险类股，采取一律抛售的态度。

自7月触顶后，Nasdaq生物科技指数已经下跌23%，涵盖范围更广一些的标普保健类指数.SPXHC跌12%，标普500保健设施类指数.SPLRCHCLT更是下挫31%。

基金经理人目前表示，药品价格面临监管风险、企业业绩不佳、升息可能冲击负债沉重的医院，以及奥巴马医保计划(Obamacare)对企业最初的提振效应逐步消失，预期这些因素都会在今年拖累保健类股的表现。(完)