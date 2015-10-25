美股展望：苹果业绩令人期待 Nasdaq 100指数有望创出纪录新高

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透纽约10月23日 - 美国科技股占主导的Nasdaq 100指数.NDX下周可能创出纪录新高，因为苹果(AAPL.O)周二业绩披露可能再传佳音。
科技股引领美国股市本周反弹，走出8月的四年来最大幅度修正，得益于Alphabet(GOOGL.O)、亚马逊(Amazon)(AMZN.O)和微软(Microsoft)(MSFT.O)三大公司的股价因财报好于预期而上扬。
周五道琼工业指数.DJI收高0.9%报17,646.70点，标准普尔500指数.SPX再涨1.1%至2,075.15点，Nasdaq指数.IXIC收高2.27%报5,031.86点。[.NCN]
亚洲、欧洲和美洲股市均攀升，因周四欧洲央行总裁德拉吉放出口风，准备扩大央行购债计划，同时中国央行在周五降息。
未来一周可能进一步支撑美国股市的因素包括：美国联邦储备委员会(美联储)政策会议(预计暂不会升息)、美国第三季经济成长数据和苹果财报。
成份股包括苹果的Nasdaq 100指数目前较年内高点仅低1.5%，较2000年3月创下的纪录高点下跌4.0%。
英特尔(INTC.O)和微软的股价自8月25日已经回升逾30%，亚马逊和Facebook(FB.O)同期分别上涨28%和23%。
但在这些公司中，苹果一直“表现逊色”，较8月25日收盘仅仅上涨14.8%，也逊于同期Nasdaq 100指数15.1%的涨幅。
与微软、Facebook、Alphabet和亚马逊不同，苹果股价本周并未创出纪录或数年高点，尽管7.2%也算是一年来最大单周涨幅。
不过，周二苹果料将公布季度营收达511亿美元，较上年同期增长21.3%；每股盈余料为1.879美元。
“对于该公司财报的期望比一周前提高了些。股价走势表明，市场对此的乐观预期上升，”Wedbush Securities驻洛杉矶股票交易主管Michael James说。
期权市场走势显示，交易员预期到下周末苹果股价的波动料有5.0%左右。该公司过去八个季度公布业绩后，当日股价上下波幅平均为4.4%。
James在谈及Nasdaq 100指数能否创纪录高点时说，“如果苹果业绩好于预期并上调财测，会不会有帮助？当然会。但就算没有，市场也能到达(纪录高点)。”
“部分大盘科技股的波动能量一直很惊人，”他说。
Nasdaq 100指数自8月25日创2015年最低收位后，百分比涨幅处于前五位的成分股中，也包括芯片类股，SanDisk SNDK.O以70%的涨幅位居首位，因受到Western Digital(WDC.O)收购消息的刺激。
Fort Pitt Capital Group驻匹兹堡的资深股市分析师Kim Forrest认为，成熟科技公司在涨势中占据压倒性优势，有利于推动市场走高。
“上一次Nasdaq 100指数领涨市场时，多是投机性投资使然，但这些(科技)公司实际为股东带来金钱回报，”她说。
“科技股理应引领市场；股市正在奖励有发展性的公司。”
**生物科技类股表现不佳**
虽然科技股引领市场复苏，但生物科技类股却扮演拖累角色。
Nasdaq生物科技指数.NBI较8月25日收盘价跌3.5%，距离年内高点更是低了20%以上。过去八周里，市值缩水最厉害的三支成分股为Mylan(MYL.O)、Illumina(ILMN.O)和Biogen (BIIB.O)。
“风水已经转出保健类股，而转到了科技股那里，近期财报公布后这种趋势依然延续，”Wedbush的James谈及亚马逊、微软和Alphabet的强劲业绩时说。
生物科技股在9月受到震撼，当时美国总统参选人希拉里克林顿首次推文对药品价格表示担忧，这股卖盘扩散到其它保健类股。最近几周投资者对待从医院到传统药厂乃至保险类股，采取一律抛售的态度。
自7月触顶后，Nasdaq生物科技指数已经下跌23%，涵盖范围更广一些的标普保健类指数.SPXHC跌12%，标普500保健设施类指数.SPLRCHCLT更是下挫31%。
基金经理人目前表示，药品价格面临监管风险、企业业绩不佳、升息可能冲击负债沉重的医院，以及奥巴马医保计划(Obamacare)对企业最初的提振效应逐步消失，预期这些因素都会在今年拖累保健类股的表现。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。