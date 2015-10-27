美股受利率前景不确定和业绩不佳拖累下跌

路透10月27日 - 美国股市周二下跌，因美国利率前景不确定，且福特等公司的业绩令人失望。

数据显示，9月美国企业投资连续第二个月下滑，加重了市场看跌情绪。

市值最大公司苹果(AAPL.O)周二在盘后交易中大涨3%，该公司公布的会计年度第四季营收和盈利均胜预期，因iPhone销售跳升36%，受上月推出的6s和6s Plus新款iPhone带动。

苹果发布业绩后，美股标普500指数期货由跌转升，Nasdaq 100指数期货扩大涨幅。

福特汽车(Ford)(F.N)急跌5%，因公司发布季度业绩低于预期。JetBlue Airways Corp (JBLU.O)跌3.2%，报每股25.36美元，此前该公司称10月每英里获利将比去年同期减少。

其他航空股也下跌，道指交通股平均指数.DJT跌2.6%。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)开始了为其两天的会议。虽然对于本周升息的预期很低，但投资者将会从声明中寻找何时开始升息的线索。

“今晚苹果将发布业绩，这将是一个主要驱动因素，可能是今日市场交投清淡的原因之一，另外明天美联储将发表政策声明，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

数据显示，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，8月数据被下修至下跌1.6，这是一项被密切关注的衡量企业支出计划的指标。[nL3S12R5DB]

道琼工业指数.DJI跌41.62点或0.24%，报17,581.43点。标准普尔500指数.SPX跌5.29点或0.26%，报2,065.89点。Nasdaq综合股价指数.IXIC跌4.56点或0.09%，报5,030.15点。

阿里巴巴(BABA.N)涨4%，报79.44美元，此前该公司公布好于预期的业绩。推特(TWTR.N)周二在盘后交易中大跌9%，之前该公司公布季度业绩。该股在常规交易时段上扬1.5%。

油价的下跌对能源股进一步施压，标普能源股指数.SPNY跌1.2%，在标普500指数中跌幅最大的板块。

医疗保健类股是标普500指数仅有的两个上涨板块之一，该类股指数涨1.7%，此前大型药商辉瑞(PFE.N)和默克(MRK.N)发布好于预期的业绩，辉瑞涨2.4%，报34.99美元，默克涨1.1%，报53.47美元。

Rite Aid (RAD.N)急升42.6%，报8.67美元。消息人士称，Walgreens Boots Alliance(WBA.O)接近达成收购该公司的协议。

其他上涨股中，酒店营运商股价上涨，据《华尔街日报》报导，至少有三家中国公司希望参与竞标Starwood Hotels & Resorts WorldwideHOT.N，该股急升9.1%。报74.81美元。美国联锁酒店营运商万豪国际(Marriott International) (MAR.O)涨1.8%，报77.99美元。

纽约证交所跌涨股分别为2,293和797只，比率为2.88:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,003和820只，比率为2.44:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低。有56只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，122只触及新低。(完)