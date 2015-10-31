美国股市下跌 但录得四年来最佳月度表现

路透10月30日 - 美国股市周五收跌，因一系列企业季报良莠不齐，但10月表现为四年来最佳。

本月三大股指均录得2011年10月来的最大百分比涨幅，标普500指数猛涨8.3%，能源和原材料类股领涨，衡量市场波动性的指数下跌。

CVS Health(CVS.N)周五急跌4.8%，报98.78美元，因公司发布的2016年财测令人失望。

标普500能源股指数.SPNY在所有指数中表现最好，涨0.7%。艾克森美孚(XOM.N)涨0.6%，雪佛龙(Chevron) (CVX.N)涨1.1%，此前两公司公布好于预期的业绩。

投资者将关注未来几周的数据，包括下周五的就业报告，以寻找经济体质的线索。美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三暗示有12月升息的可能性。

“市场有些被挟持的感觉，”Innealta Capital首席投资长Jeff Buetow称，“如果能一次性澄清在可预见的未来货币政策将何去何从就好了。”

道琼工业指数.DJI下滑92.26点，或0.52%，报17,663.54点。标准普尔500指数.SPX收低10.05点，或0.48%，报2,079.36点。Nasdaq综合指数.IXIC下跌20.53点，或0.4%，报5,053.75点。

本月，道指劲升8.5%，NASDAQ指数大涨9.4%。

市场回归平静的一个信号是，10月CBOE波动性指数下跌38.5%，创最大月度百分比跌幅纪录。

“短期内不太可能再有像这样的表现，”Geneva Fund Partners执行长Marshall Gause称，“这个月是从低位反弹。”

标普医疗保健指数.SPXHC本周涨3.1%，是3月以来表现最佳的一周，因制药公司的业绩强劲。

药商AbbVie (ABBV.N)今日急升10.1%,报59.55美元，对标普500指数的推动最大，公司发布好于预期的获利及强劲的长期财测。

消费品公司staples .SPLRCS跌1.1%，因9月美国消费者支出几无增长，密歇根大学消费者信心指数低于预期。

标普金融股指数.SPSY跌1.4%，Genworth Financial (GNW.N)在公布业绩后大跌10.3%，报4.68美元。

Valeant Pharmaceuticals (VRX.N)急跌15.9%，报93.77美元，为2013年7月以来的最低，此前该公司结束了与专用药药店Philidor的所有联系。

LinkedIn LNKD.N跳涨11%，报240.87美元，Expedia (EXPE.O)涨7.3%，报136.30美元，两家公司发布的业绩强于预期。

纽约证交所涨跌股分别为1,647和1,404只，比率为1.17:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,638和1,161只，比率为1.41:1。

有18只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低。有49只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，78只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约74亿股，高于过去20日成交均值71亿股。(完)