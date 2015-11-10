美国股市小幅上涨 投资者着眼于美联储升息

路透11月10日 - 美国股市主要股指周二多数收高，盘中走势波动，非必需消费类股上涨抵消了苹果下跌的影响，同时投资者亦在考虑下月美国可能要进行的升息。

苹果(AAPL.O)股价跌3.15%，之前瑞士信贷表示，市场对iPhone 6s手机需求下降，导致苹果将其配件订单最多削减10%。

该股对三大股指拖累最大。标准普尔500指数此前连续四个交易日下跌，周二当日多数时间涨跌交替，最终收高0.15%报2,081.72点。

“本周这样的交易还会有一些，人们围绕升息预测调整仓位，”费城Swarthmore Group投资组合经理人Kurt Brunner说。“未来几周，在进入感恩节之前市场走势可能有点松懈。”

至关重要的假日购物季即将到来，有关苹果的报导激化了本已存在的对于全球经济成长放缓的担忧，特别是对中国的担忧，该国是包括苹果在内许多美国企业的重要市场。

周二公布的数据显示，中国面临持续通缩压力，此前周末公布的贸易数据已经令人失望。

如果美国联邦储备委员会(美联储)下月将利率从近零水准调升，就像上周五强劲就业报告公布后市场普遍预期的那样，企业将会因借贷成本上升而受创。

道琼工业指数.DJI涨0.16%收于17,758.21点。Nasdaq综合股价指数.IXIC跌0.24%至5,083.24点。

美国加息前景推动美元指数.DXY升至七个月高点。美元走强一般对美国企业海外营收有不利影响。

美股8月曾受中国经济放缓担忧拖累而大跌，而后在10月反弹，因企业业绩并不像预期那般糟糕，标准普尔500指数.SPX今年迄今仍保持着约1%的涨幅，而道指则略微下降。

标准普尔500指数10大分项指数中有七个周二上涨，非必需消费品分项指数.SPLRCD以0.82%的涨幅领先，受迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)上涨0.86%以及亚马逊(AMZN.O)上升0.64%提振。

苹果供应商Skyworks(SWKS.O)、Avago (AVGO.O)、CirrusLogic(CRUS.O)和Qorvo(QRVO.O)下跌3.9%-10%不等。

Gap(GPS.N)跌1.44%，其10月同店销售额降幅超过预期。

其他上涨的个股中，D.R. Horton (DHI.N)涨8.27%，其季度获利激增44%。其他营建商也收高。

纽交所1,749只股票上涨，1,325只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为1,373和1,426只。

有五只标普500指数成份股触及52周新高，六只触及新低。有85只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，100只触及新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约67亿股，过去20日成交均值为71亿股。(完)