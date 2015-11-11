美国股市收低 受能源和零售类股拖累

路透11月11日 - 美国股市周三收低，梅西百货(Macy's)公布令人失望的财测后，投资者抛售石油类股和传统零售商股。

受美国库存增加的担忧打压，油价重挫逾3%至9月中旬以来最低，进而拖累能源股走低。

标准普尔能源类指数.SPNY下挫1.91%，为标准普尔10大类股中跌幅最大的一个版块。艾克森美孚(XOM.N)跌0.89%，与苹果(AAPL.O)下跌0.56%一起对标普500指数构成最大拖累。

这是连续第二天投资者认为市场交投基本缺乏方向，同时市场普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月进行近10年来的首次升息。

“市场已经消化了会加息的情况，”纽约National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示。该公司管理约30亿美元的资产。

“距离美联储下次会议决定还有几周时间，期间市场将窄幅波动，但个股会有较大起伏，”Selkin称。

通用电气(GE.N)和亚马逊(AMZN.O)对股指提振作用最大，涨幅分别为1.83%和2.06%。

零售企业下跌，梅西百货(Macy's)(M.N) 称，第三季同店销售意外下降，并调降截至1月假期购物季的营收和获利预估。

梅西百货股价重挫13.99%，JC Penney(JCP.N)跌1.84%，尽管通电销售增加6.4%。

Nordstrom(JWN.N)、Dillard's(DDS.N)和Kohl's(KSS.N)跌幅介于3-9%之间。

阿里巴巴(BABA.N)股价跌1.94%，即便这家中国电子商务巨头称，其双十一当天销售达到创纪录的143亿美元。

道琼工业指数和标普500指数尾盘下跌，今日多数时间都在平盘上下波动。

道琼工业指数.DJI收跌55.99点，或0.32%，至17,702.22点；标准普尔500指数.SPX小跌6.72点，或0.32%，至2,075.00点；Nasdaq指数.IXIC回落16.22点，或0.32%，至5,067.02点。

美国公债市场周三因退伍军人纪念日休市。

标普10大类股中有六个收低，公共事业类指数.SPLRCU和电讯类指数.SPLRCL领涨。

Apache(APA.N)跌7.33%，之前Anadarko Petroleum(APC.N)证实其要收购该公司，但遭拒绝。Anadarko股价跌3.8%。

纽交所1,304只股票上涨，1,742只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为987和1,788只。

有15只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低。有98只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，113只触及新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约62亿股，过去20日成交均值为71亿股。(完)