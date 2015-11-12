美股创逾一个月最大跌幅 因大宗商品下跌和美联储接近升息

路透11月12日 - 美国股市周四创逾一个月最大跌幅，因大宗商品价格下跌拖累能源和原材料类股，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者的言论显示该央行接近升息。

标准普尔500指数10大类股全部下跌，道琼工业指数和标普500指数跌破200日移动均线，一些交易员认为这预示着后市将进一步下滑。

投资者密切关注美联储12月是否会近10年来首次升息，最近美国公布强劲的就业数据后，外界普遍预期美联储12月升息。

美联储主席叶伦周四发表演讲时，未对经济或升息时机发表评论。

不过纽约联邦储备银行总裁杜德利表示：“委员会设定的开始货币政策正常化的条件可能很快就会达到。”

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek称，股市10月快速上涨后，仍担忧中国经济和美联储升息影响的投资者已将资金抽离。该公司管理着约13亿美元资金。

“每个人都关心这两件事，”Matousek说，“这是下跌的部分原因。”

标普500指数和道琼工业指数均创9月28日来最大单日跌幅。

道琼工业指数.DJI收跌1.44%，至17,448.07点；标准普尔500指数.SPX跌1.4%，至2,045.97点；Nasdaq指数.IXIC跌1.22%，至5,005.08点。

原油价格LCOc1 CLc1触及两个半月低点，铜CMCU3和其他金属价格跌至多年低位，受美元强劲、中国数据疲弱和供应过剩担忧打击。

能源类指数.SPNY跌2.4%。雪佛龙(Chevron)CHV.N和艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)跌幅均超过2.5%。

原材料类指数.SPLRCM下滑2%，受累于杜邦(DuPont)(DD.N)跌1.3%和陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)跌2.5%。

零售类股是一个亮点，此前Kohl's(KSS.N)公布的季度净营收好于预期，促使其股价大涨6.1%。

但盘后Nordstrom(JWN.N)公布的第三季业绩低于该公司财测，其股价盘后重挫16%。

思科(Cisco System)(CSCO.O)盘后跌4%，此前公布第一财季业绩。

在常规交易时段，PayPal(PYPL.O)收低2.1%，华尔街日报报导，苹果(AAPL.O)正与美国的银行协商开发个人对个人移动支付服务，将与PayPal展开竞争。苹果收低0.3%至115.72美元。

纽交所557只股票上涨，2,521只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为629和2,177只。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低。有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，142只触及新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约71亿股，与过去20日成交均值基本相同。(完)