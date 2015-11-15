美股展望：企业获利下滑和美联储升息前景 让投资者面临困境

11月11日，美国纽交所内工作中的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约11月12日 - 投资者下个月或将进入未知领域，在企业获利下降之时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备进行近十年来首次升息。

财报季接近尾声，标准普尔500指数成分企业第三季获利料录得“大衰退”以来首次负增长，当前季度获利增长也可能为负值。

即便这种趋势能像预期那样逆转，美联储若12月升息则可能引发前所未有的冲突：企业获利衰退的同时开始开启紧缩周期。

“美联储在(企业获利)衰退时升息，我们想不到曾有这样的例子，”纽约Richard Bernstein Advisors的投资组合策略师Joseph Zidle表示。

Zidle称，“过去六个月，你可以列出很多不同的事情。但是如果考虑基本面，企业获利下降以及升息前景”是市场停滞的背后因素。

超过90%的标普500指数成分企业已公布财报，第三季整体获利减少0.9%。如果剩余企业没有公布意外高获利，第三季整体获利将是2009年第三季以来首次录得负增长。

根据汤森路透IBES数据，第四季获利预计减少2.4%；那将是连续两个季度获利下滑，符合真正的“获利衰退”定义。

根据FactSet Research Systems，这种情况已经在第二季和第三季出现。其计算方法与汤森路透略有不同。

进一步说，企业营收下滑程度比获利更大，对一些投资者而言是个坏迹象。这些投资者喜欢把钱投向营收增长的公司，而不是仅仅削减成本或回购股票的公司。第三季营收料下降4.3%，第四季预估为下降2.7%。

很难说这些数字与一个处于过热边缘、需要紧缩货币政策的经济体相符合。

标普500指数成分股获利下滑大部分源自能源和材料类股，原因是大宗商品价格挫至多年低位。

如果美联储不顾企业获利低迷而决定升息，则可能损及投资者，使他们遭受市场和经济周期分化的双重打击。

传统观点是，企业获利下降时采取防守--买入医疗保健、必需品及电信类股，紧缩周期开始时大举买入能源和材料等景气循环类股。两者正在同时发生。

“升息通常不利于股市，”Zidle称，“在多数(紧缩)周期中，企业获利迅速增长，远远盖过利率造成的拖累。”

**美联储让市场做好准备**

美联储坚持在决定紧缩货币政策时要看数据表现，尽管已经强烈暗示12月行动，但也承认将关注股价。

投资者作出相应回应：上周标普500指数距离5月所及纪录高位差不到1%，但周五料录得两个月来最大周跌幅。

“自2013年开始，每次美联储暗示升息，(股市)就发脾气，现在我们看到的也差不多如此，”道富环球投资管理(SSgA)美国中间业务部门的首席投资策略师Michael Arone表示。

“过去两年，每当这种情况发生，美联储就决定暂不升息，所以我们拭目以待12月是否打破这种周期。”(完)