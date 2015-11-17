美股基本持平 受德国接到炸弹袭击威胁消息影响回吐稍早升幅

路透11月17日 - 美国股市周二基本持平，回吐日内涨幅，此前德国汉诺威举行的德荷足球赛被取消，因警方接到炸弹袭击威胁。

沃尔玛(WMT.N)和家得宝(HD.N)公布强劲业绩后，美股三大股指均上涨，但之后迅速回吐涨幅，此前德国汉诺威举行的德国和荷兰足球友谊赛在开赛前不到两小时被取消，因该足球场受到炸弹威胁。

上周五巴黎恐袭事件造成129人死亡后，德国的这个消息进一步加深了市场忧虑。

“这些情况带来不确定性，而在形势不明朗的时候，人们都倾向于选择现金，”Beam Capital Management董事总经理Mohannad Aama说。

尽管美股回吐涨幅，但沃尔玛收升3.54%，家得宝攀升4.42%，带动标普500零售指数.SPXRT上扬1%。

沃尔玛和家得宝季报良好，与上周梅西百货(M.N)和Nordstrom (JWN.N)业绩不佳形成鲜明对比。

“消费者行为有一些转变，但消费者仍在消费，”GoldmanManagement主管Steve Goldman说，“他们只是改变了消费方式，无论是在就餐还是旅游方面。”

家得宝的竞争对手Lowe's (LOW.N)上涨1.69%，Target (TGT.N)上扬0.83%。两家公司周三将公布业绩。

周二公布的数据为美国经济勾勒出一幅好坏不一的景象：消费者物价指数(CPI)连续两个月下跌后在10月上升，而工业生产下滑。

通胀温和上升，可能会提高美联储下月升息的可能性，但工业生产疲弱，又使人担心第四季经济增长的力度。

道琼工业指数.DJI收涨6.49点，或0.04%，至17,489.50点；标准普尔500指数.SPX小跌2.75点，或0.13%，至2,050.44点；Nasdaq指数.IXIC涨1.40点，或0.03%，至4,986.02点。

标普十大类股中有七大类股下跌，公用事业股.SPLRCU领跌，跌幅达1.85%.

包括美国司法部在内的多家美国机构宣布，将针对营养保健品的非法广告和销售采取司法和民事行动。受此消息影响，保健品制造商股票下跌。

GNC Holdings (GNC.N) 急跌6.38%，Vitamin Shoppe(VSI.N)跌4.92%，Herbalife (HLF.N)下跌1.48%。司法部随后的公告中没有提到以上任何一家公司的名字。

零售商的表现好坏不一，Urban Outfitters (URBN.O)下跌3.84%，Dick's Sporting Goods (DKS.N)急跌9.43%，此前公司发布令人失望的季度报告。

纽交所1,126只股票上涨，1,934只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为1,290和1,501只。

标普500指数成份股中，有10只触及52周新高，16只触及新低。Nasdaq综合指数成份股中，有46只触及新高，148只触及新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约75亿股，过去20日的日均水平为72亿股。(完)