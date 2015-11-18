美国股市大涨 美联储会议纪录强化市场对12月升息的预期

路透纽约11月18日 - 美国股市周三收涨。美国联邦储备委员会(美联储/FED)10月会议记录公布之后，投资者似乎对升息更加笃定。该会议记录显示，美联储核心成员支持12月升息。

美联储官员在10月会议中也讨论到，美国经济的长期潜能可能已经永久性地降低了。

会议记录公布后，美股三大指数延续稍早的涨势，且在收盘前买盘力道加大。

“我认为市场已经准备好迎接联邦基金利率的上调，”UBS Wealth Management Americas投资组合经理Alan Rechtschaffen说。“我们得让这架航母转向，脱离这个把低利率当做万能药的经济环境，走上正常化道路。”

道琼工业指数.DJI收涨247.66点，或1.42%，至17,737.16点；标准普尔500指数.SPX升33.14点，或1.62%，至2,083.58点；Nasdaq指数.IXIC涨89.19点，或1.79%，至5,075.20点。

投资人广泛预计美联储将于12月升息，但不确定升息幅度及后续升息的速度。

尽管由于升息会拉高借贷成本，升息前景通常会引发股市抛盘，但许多投资人目前却将升息解读为经济的正面信号。

“他们希望在12月加息，我认为这是相当鹰派的立场，”嘉信理财(Charles Schwab)交易暨衍生品部门主管Randy Frederick表示。“这应会振奋人心。这意谓着他们对经济更有信心。”

苹果(AAPL.O)收高3.2%至117.29美元；高盛此前将该股列入确信买进名单，认为股价有望自当前水平上涨43%。

苹果对三大主要指数上涨的贡献最大。

标普10大类股全数收高，医疗保健类股.SPXHC以2%的涨幅领先，金融类股.SPSY紧随其后，上涨1.8%，金融类股将因利率上扬而受惠。

高通(QCOM.O)及Target(TGT.N)对标普指数构成最大的拖累。高通股价下挫9.4%，因韩国一监管机构指控该公司违反竞争法规。

Target则下跌4.3%，因公司警告线上销售增长将无法达到全年财测目标。

周三公布的数据显示，美国10月房屋开工降至七个月低位，但建筑许可劲扬，显示楼市基础仍旧坚稳。

纽约证券交易所(NYSE)有2,371只股票上涨，697只下跌，涨跌比为3.4比1。Nasdaq市场有1,936只股票上涨，920只下跌，涨跌比为2.1比1。

标普500指数成份股当中，有19只股创52周新高，七只创新低；Nasdaq有55只创新高，116只创新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约72亿股，过去20个交易日的日均成交量为73亿股。(完)