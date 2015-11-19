美国股市收盘小跌 医疗保健类股拖后腿而英特尔上扬

路透11月19日 - 美股周四收盘略下跌，医疗保健类股走软削弱英特尔等科技类股走高的提振，投资者关注预期中的12月升息。

UnitedHealth(UNH.N)发布获利预警导致股价下挫5.65%，使该医疗保险公司成为道指和标普500指数最大的拖累。它还导致同行Anthem(ANTM.N)和安泰(AET.N)股价分别下挫逾6%。

标普医疗保健类股.SPXHC在10个主要板块中表现最差，跌幅1.63%。

制药商辉瑞(Pfizer)(PFE.N) (PFE.N)股价跌3.06%，之前有报导称，该公司收购艾尔建(Allergan)(AGN.N)的谈判进入最后阶段。艾尔建跌2.81%。

英特尔(INTC.O)宣布加发年度派息后，股价跳涨3.44%。苹果(AAPL.O)上涨1.27%。这两支股票为标普500指数提供较大的上升动能。

移动支付公司Square(SQ.N)首日上市飙升45%，约会网站运营商Match Group (MTCH.O)首日挂牌则跳涨23%。

Lenox Wealth Advisors投资长David Carter表示，投资者更加考量到2016年利率上调的步伐。

“我们认为美联储12月将会升息，但更重要的是他们如何设定接下来加息的预期，”Carter指出。“如果美联储设定的预期是接下来将会按部就班地温和升息，我们认为股市将会上涨一段时间。”

道琼工业指数.DJI收低0.02%至17,732.75点；标准普尔500指数.SPX跌0.11%至2,081.24点；Nasdaq指数.IXIC跌0.03%至5,073.64点。

标普10大类股当中，有七大类股收高，公用事业类股.SPLRCU以0.99%的涨幅领军上涨。

耐克(NKE.N)宣布提高派息及股票分拆计画后，盘后股价跳升3.5%。

纽约证券交易所(NYSE)有1,585支股票上涨，1,478支下跌。Nasdaq市场有1,553支股票下滑，1,250支上涨。

标普500指数成份股当中，有24支股票创52周新高，六支创新低；Nasdaq有66支创新高，109支创新低。

汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约65亿股，低于过去20个交易日的日均成交量73亿股。(完)