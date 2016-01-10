美国股市创年度开局五日历史最差表现

路透1月8日 - 美国股市周五下挫，结束走势震荡的一周，美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因油价重挫及对全球经济的担忧挥之不去，盖过了美国就业增长强劲的因素。

道琼工业指数和标普500指数年度头五个交易日表现均为史上最差，本周道指大跌6.2%，标普500指数下挫6%，Nasdaq指数跌7.3%。

三大股指接近收盘时跌势加速。

在美国公布数据显示，上月美国非农就业岗位大增，且失业率持稳后，美股开高，但数据不足以支撑美股上涨。

油价连跌五日，布兰特原油期货本周重挫10%，标普能源股指数也延续本周的跌势，今日下挫1.3%。

对中国和全球经济放缓的担忧本周令投资人惶惶不安，使得新的一年市场开局动荡。

“今年开局非常差，所以让投资人处于防守态势。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“在全球经济成长趋弱的情势下...目前很难找到投资的理由，即便有一个因素是利多的。”他指出，并称预计下周股市可能从超卖的状况中反弹。

道琼工业指数.DJI收跌167.65点，或1.02%，收报16,346.45点；标准普尔500指数.SPX收低21.06点，或1.08%，收报1,922.03点；Nasdaq指数.IXIC收低45.80点，或0.98%，至4,643.63点。

CBOE波动性指数.VIX收高8.1%，报27.01，为9月28日来最高收位。

标普500指数十大类股全军覆没。

服装零售商Gap (GPS.N)公布的12月同店销售降幅大于预期，股价暴跌14.3%，报22.91美元。

不过苹果(AAPL.O)结束三日连跌，收高0.5%，报96.96美元。

成交再度放量，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约89亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量73亿股。

纽约证交所下跌和上涨股家数分别为2,092家和980家，比例为2.13:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,018家和812家，比例为2.49:1。

标普500指数成份股有一只触及52周新高，93只成份股触及新低；有13只Nasdaq指数成份股触及52周新高，312只触及新低。(完)