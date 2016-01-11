道指与标普指数尾盘反转小幅收高 全日市况波动

路透1月11日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周一尾盘反转小幅收高，盘中走势反复，但生物科技类股和能源股的下挫重压了市场。

财报季的到来也加重了投资者的不安。Nasdaq指数收跌，Celgene(CELG.O)引领跌势，由于财测令人失望，该股挫跌5.5%至103.03美元。

Nasdaq生物科技指数.NBI跌3.4%，为连续第八个交易日下跌。

美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因投资者对油价重挫以及中国带动下的全球经济放缓感到忧虑。

“今日市场没有再度遭受重挫，这让一些投资者觉得，或许至少短期来看，市场该有所反弹了，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson说。

苹果(AAPL.O)对标准普尔500指数和Nasdaq指数的正面贡献最大，涨1.6%至98.53美元。之前有报导称，该公司音乐串流服务的用户数量在六个月里达到1,000万大关。

道琼工业指数.DJI收涨52.12点，或0.32%，收报16,398.57点；标准普尔500指数.SPX收高1.64点，或0.09%，收报1,923.67点；Nasdaq指数.IXIC收低5.64点，或0.12%，至4,637.99点。

美股尾盘逆转，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX收跌10%。

“市场已十分超跌。超跌并不意味着跌势结束，但至少在实现缓解性上扬走势之前，下跌趋势也就到此为止了，”Wellington Shields & Co.市场分析师Frank Gretz表示。

油价再次大跌后，标普能源类股.SPNY下跌2.8%，医疗保健类股.SPXHC跌1.2%。

McKesson(MCK.N)跌10.3%至163.55美元，之前该公司公布令人失望的获利预估。

原材料类股中，自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)剧挫20.3%至4.31美元。

根据汤森路透数据，总体而言公司季度获利料将较上年同期下降4.2%。

纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,003只和1,069只，下跌股与上涨股数量之比为1.87:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,743只和1,081，下跌股与上涨股数量之比为1.61:1。

标普500指数一只成分股录得52周新高，111只股录得新低；Nasdaq市场14只股录得新高，416只股录得新低。(完)