道指与标普指数尾盘反转小幅收高 全日市况波动

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透1月11日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周一尾盘反转小幅收高，盘中走势反复，但生物科技类股和能源股的下挫重压了市场。
财报季的到来也加重了投资者的不安。Nasdaq指数收跌，Celgene(CELG.O)引领跌势，由于财测令人失望，该股挫跌5.5%至103.03美元。
Nasdaq生物科技指数.NBI跌3.4%，为连续第八个交易日下跌。
美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因投资者对油价重挫以及中国带动下的全球经济放缓感到忧虑。
“今日市场没有再度遭受重挫，这让一些投资者觉得，或许至少短期来看，市场该有所反弹了，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson说。
苹果(AAPL.O)对标准普尔500指数和Nasdaq指数的正面贡献最大，涨1.6%至98.53美元。之前有报导称，该公司音乐串流服务的用户数量在六个月里达到1,000万大关。
道琼工业指数.DJI收涨52.12点，或0.32%，收报16,398.57点；标准普尔500指数.SPX收高1.64点，或0.09%，收报1,923.67点；Nasdaq指数.IXIC收低5.64点，或0.12%，至4,637.99点。
美股尾盘逆转，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX收跌10%。
“市场已十分超跌。超跌并不意味着跌势结束，但至少在实现缓解性上扬走势之前，下跌趋势也就到此为止了，”Wellington Shields & Co.市场分析师Frank Gretz表示。
油价再次大跌后，标普能源类股.SPNY下跌2.8%，医疗保健类股.SPXHC跌1.2%。
McKesson(MCK.N)跌10.3%至163.55美元，之前该公司公布令人失望的获利预估。
原材料类股中，自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)剧挫20.3%至4.31美元。
根据汤森路透数据，总体而言公司季度获利料将较上年同期下降4.2%。
纽约证交所下跌股数量超过上涨股，分别为2,003只和1,069只，下跌股与上涨股数量之比为1.87:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,743只和1,081，下跌股与上涨股数量之比为1.61:1。
标普500指数一只成分股录得52周新高，111只股录得新低；Nasdaq市场14只股录得新高，416只股录得新低。(完)
(编译 郑茵/王颖；审校 张涛/王丽鑫)
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。