美股连续第二日上涨 能源和生物科技类股支撑大盘

路透1月12日 - 美国股市标准普尔500指数周二连升第二个交易日，受能源股和生物科技股尾盘反弹提振，且苹果等科技股也走强。

Nasdaq指数结束八日连跌，Nasdaq生物科技股指数.NBI尾盘反弹，亦终止八日跌势，收高1.5%。该类股是今年受挫最重的板块之一。

今日原油价格盘中走势大起大落，最终收跌，但标普能源股指数.SPNY逆转收高0.4%，艾克森美孚(XOM.N)跳涨2%至75.20美元，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)涨1.7%报82.15美元。

分析师称，技术指标也暗示反弹时机成熟，即使只是短暂反弹。

“在我看来这是一次技术性反弹，市场严重超卖，”波士顿的BoltonGlobal Asset Management首席技术分析师Bruce Zaro说。

美股今年头五个交易日的表现为历来同期最差，因投资者对油价重挫以及中国带动下的全球经济放缓感到忧虑。

道琼工业指数.DJI收涨117.65点，或0.72%，收报16,516.22点；标准普尔500指数.SPX收高15.01点，或0.78%，收报1,938.68点；Nasdaq指数.IXIC上扬47.93点，或1.03%，至4,685.92点。

标普500指数像周一 一样收在1,900点关口以上，这是一个看涨技术信号。

苹果公司(AAPL.O)股价收涨1.5%至99.96美元，之前美银美林分析师上调对该股评级。英特尔(INTC.O)涨1.9%至32.68美元，之前摩根大通对该股给予乐观评论。

美国铝业(Alcoa)(AA.N)(AA.N)挫跌9%至7.28美元，上日该公司公布了季度净亏损。

医疗健康保险商Anthem (ANTM.N)称，预计2016年经调整后的净利将升至每股逾10.80美元，2015年的预估净利为每股10.16美元。

成交依然旺盛。根据汤森路透的数据，美国股市大约有90亿股换手，高于过去20个交易日的日均成交量75亿股。

纽约证交所，下跌股数量超过上涨股，分别为1,600只和1,470只，下跌股与上涨股数量之比为1.09：1；Nasdaq市场上涨股数量略超下跌股，分别为1,417只和1,412只，涨跌比为1：1。

标普500指数成分股均未能录得52周新高，有62只个股录得新低；Nasdaq市场有12只股录得新高，323只录得新低。(完)