美股大幅收挫 标普500指数收于1,900点之下

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月13日 - 美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。
股市当日高开，但随着油价的短暂反弹陷入停滞，人气在午盘转差。
标普500指数10大类股均收低，纽约证交所下跌与上涨个股数量之比为7.64比1，Nasdaq市场为6.35比1。
“年初以来就处于保本模式，市场显示其无力坚定地上涨，这增强了紧张情绪，今日似乎强烈地爆发出来了，”Wedbush Securities股市交易主管Michael James说。
标普500指数今日收跌，终结之前连续两天的反弹走势，重陷年初开始的大跌走势，因市场忧虑中国以及全球经济成长放缓。
标普500指数目前距离去年5月21日创下的纪录收盘高位下跌11.3%。Russell 2000小盘股指数跌3.3%，跨入熊市区域，该指数自2015年6月时的纪录收盘高位跌22%。
道琼工业指数.DJI收挫364.81点，或2.21%，收报16,151.41点；标准普尔500指数.SPX 大跌48.40点，或2.5%，收报1,890.28点；Nasdaq指数.IXIC重挫159.85点，或3.41%，至4,526.07点。
CBOE波动率指数.VIX上涨12.2%。
2016年开局以来，市场共出现10次盘中上涨，但每次都不能持久。
分析师称，人们对第四季企业财报的不安亦加剧了偏空气氛。铁路公司CSX(CSX.O)公布了第四季获利因货运量减少导致获利下滑后，股价大跌5.7%报22.35美元。
“今天再度出现缺口，买家撤退。没有能真正带动大盘上涨的诱因...”O’Neil Securities驻纽约证交所(NYSE)交易场主管Ken Polcari说道。
亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)重挫5.8%至581.81美元，是对标准普尔500指数以及Nasdaq指数构成最大拖累的个股之一。
据汤森路透数据，今日美国交易所成交量约为98亿股，过去20个交易日的平均成交量为75亿股。
标普500指数成分股有两只录得52周新高，108只录得新低；Nasdaq指数有7只成份股录得新高，510只创下新低。(完)
(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 张涛/徐文焰)
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