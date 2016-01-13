美股大幅收挫 标普500指数收于1,900点之下

路透1月13日 - 美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。

股市当日高开，但随着油价的短暂反弹陷入停滞，人气在午盘转差。

标普500指数10大类股均收低，纽约证交所下跌与上涨个股数量之比为7.64比1，Nasdaq市场为6.35比1。

“年初以来就处于保本模式，市场显示其无力坚定地上涨，这增强了紧张情绪，今日似乎强烈地爆发出来了，”Wedbush Securities股市交易主管Michael James说。

标普500指数今日收跌，终结之前连续两天的反弹走势，重陷年初开始的大跌走势，因市场忧虑中国以及全球经济成长放缓。

标普500指数目前距离去年5月21日创下的纪录收盘高位下跌11.3%。Russell 2000小盘股指数跌3.3%，跨入熊市区域，该指数自2015年6月时的纪录收盘高位跌22%。

道琼工业指数.DJI收挫364.81点，或2.21%，收报16,151.41点；标准普尔500指数.SPX 大跌48.40点，或2.5%，收报1,890.28点；Nasdaq指数.IXIC重挫159.85点，或3.41%，至4,526.07点。

CBOE波动率指数.VIX上涨12.2%。

2016年开局以来，市场共出现10次盘中上涨，但每次都不能持久。

分析师称，人们对第四季企业财报的不安亦加剧了偏空气氛。铁路公司CSX(CSX.O)公布了第四季获利因货运量减少导致获利下滑后，股价大跌5.7%报22.35美元。

“今天再度出现缺口，买家撤退。没有能真正带动大盘上涨的诱因...”O’Neil Securities驻纽约证交所(NYSE)交易场主管Ken Polcari说道。

亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)重挫5.8%至581.81美元，是对标准普尔500指数以及Nasdaq指数构成最大拖累的个股之一。

据汤森路透数据，今日美国交易所成交量约为98亿股，过去20个交易日的平均成交量为75亿股。

标普500指数成分股有两只录得52周新高，108只录得新低；Nasdaq指数有7只成份股录得新高，510只创下新低。(完)