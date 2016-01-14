美股能源股引领涨势 标普500录得12月来最大单日涨幅

路透1月14日 - 最近遭受重挫的能源股大涨，引领美国股市周四收高；摩根大通公布的业绩胜过预期，金融类股上扬。

标准普尔500指数录得12月以来最大单日百分比涨幅，且回升至1,900点上方。

尽管股市收盘脱离日高，但分析师表示，一些投资者认为能源类股已经触底。在今年年初开始的市场震荡走势中，能源类股受挫最重。

标普能源类指数.SPNY大涨4.5%，创8月底以来最大百分比涨幅。

艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)上升4.6%至79.12美元，雪佛龙(Chevron) CHV.N跳升5.1%至85.47美元，提振道琼工业指数和标普500指数。美国原油和布兰特原油双双收涨逾2%。

生物技术类股亦反弹，Nasdaq生物科技类指数.NBI收高4.0%。

“在这波长期跌势中，人们多次试图抄底能源大宗商品本身以及能源类股，今天再次出手，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

他说，上市交易基金(ETF)可能买入了能源类股，迫使卖空者回补。

道琼工业指数.DJI收涨227.64点，或1.41%，收报16,379.05点；标准普尔500指数.SPX攀升31.56点，或1.67%，收报1,921.84点；Nasdaq指数.IXIC收涨88.94点，或1.97%，至4,615.00点。

但与2015年5月21日的纪录收盘高位相比，标普500指数仍下跌9.8%，而且分析师称仍需非常谨慎，因围绕原油需求和全球经济放缓的忧虑挥之不去。

Synovus Trust Company资深投资组合经理Daniel Morgan表示，他认为股市不会走向熊市，并补充称科技和其他行业公司的乐观业绩可能给予市场更加坚实的支撑。

摩根大通(JPM.N)上涨1.5%至58.20美元，因其业绩好于预期。花旗集团(C.N)、富国银行(WFC.N)、摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)亦上涨。

Chipotle (CMG.N)大涨6.1%至454.30美元，此前该公司称有信心防止其连锁店爆发食物中毒事件。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,079家和1,005家，比例为2.07:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,961家和899家，比例为2.18:1。

标普500指数成份股有一只触及52周新高，115只成份股触及新低；有六只Nasdaq指数成份股触及52周新高，439只触及新低。(完)