焦点：大型投资者认为市场环境糟糕 但美股不会重演2008年崩盘

资料图片：2016年1月14日美国纽交所，显示屏上显示的股指曲线图。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约1月15日 - 美国股市出现熊市迹象，一些全球最大的投资者却表示买入时机未到，反而认为再跌10-20%是有可能的。

不过他们觉得不会重演2008年那样的崩盘，即便股市未来几个月可能带来更多痛苦。

中国经济放缓、美国联邦储备委员会(美联储/FED)从12月开始升息、加上美国企业获利预计连续第二季下滑，这三重打击令衰退忧虑加剧。他们称这将使股市、信用债和大宗商品市场继续承压。

“股市可能再下跌10-15%。现在中国是一大不确定性，”Scott Minerd全球首席投资官Guggenheim Partners称，该公司管理2,400亿美元资产。

新年刚过两周，标准普尔500指数已经跌去逾8%，为历史上最糟糕的新年走势之一。油价跌破每桶30美元，对经济增长的预测下降。巴克莱预计美国第四季经济仅增长0,7%。

日常公布的经济数据表现不佳，加上中国发出不一致的信号，这些都大大加剧了投资者的担忧情绪。中国监管机构正试图控制资本外逃，并让人民币贬值，同时又希望维持本地投资者对中国股市的信心。

在投资者的谨慎情绪渐增之际，高收益率债券的平均收益率大幅上升，本周升至9.1%，2014年1月则为5.7%。巴克莱说，最低评级之一的CCC评级债券收益率本周接近17%。

扰动高收益债券走势的油价本周延续跌势，原油期货也跌破每桶30美元，为逾10年来首次跌破该价位。市场依然担心，全球供应过剩将继续抑制油价涨幅，尤其是在伊朗的制裁被解除及该国恢复石油出口的情况下。

“记得市场昨日大跌逾350点时大家的感受吗？年中之前你可能会感到更加害怕，”DoubleLine Capital的负责人Jeffrey Gundlach说。

他认为2008年的情形不会再现。“情况总有不同，”他说，“但这种情况是糟糕的。”

Gundlach说，今年上半年股市和信贷市场依然艰困，但2016年稍晚将涌现买入良机。

标准普尔500指数.SPX目前较去年5月触及的收盘高点2,130.82点下跌12%。小型股指数罗素2000指数跌幅逾23%，已进入熊市。

资深卖空人士Bill Fleckenstein称，股市从美联储2014年10月结束购债计划时就开启了下行轨道。

“目前无疑是熊市，”他表示，这样的市场一般可不会特意举个大牌子催促你离开。

标准普尔500指数成分股的第四季获利料下降4.7%。据汤森路透数据显示，这或是其连续第二个季度下降，符合获利衰退的一般定义。预计最终业绩报告或显示，标准普尔500指数成分股企业2015年利润零增长。

而2016年利润或增长7.5%。但上述预期低于10月1日发布的预期，当时预期增幅为10.3%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)正在关注这一切。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，全球石油市场持续动荡已导致美国通胀预期“令人不安地”下滑，可能进一步削弱升息的理由。纽约联邦储备银行总裁杜德利周五也表示，担心通胀预期朝着下行方向变动。

“最有可能见到的一幕是，市场开始接受美联储政策并不那么有效的事实，这会有一个缓慢的过程，但不会像2008年那样出现后浪推前浪式的抛售，”Bridgewater的联席执行长Greg Jensen称。Bridgewater是世界最大对冲基金，拥有资产1,550亿美元。(完)