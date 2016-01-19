美股标普指数几近收平 能源股再遭屠戮

路透1月19日 - 美国股市周二交投震荡，最终基本收平。油价下跌令能源股扩大跌幅，而“符合预期的”经济数据表明中国成长放缓。

美国原油价格下滑拉低原材料类股以及标普能源类股.SPNY，后者下挫2.17%。

油价处于12年低点令华尔街投资者更加担忧能源企业亏损加剧，甚至可能有一些企业难以偿还债务。石油股重挫，帮助拉低标普500指数自年初以来下跌8%。

中国2015年经济增速创出25年来最低，但符合预期。该数据令人冀望中国政府将推出进一步刺激政策。但这并不足以让美国投资者满意。

“市场内有大量担忧和不确定性，要克服这些，一项良好的经济数据是不够的，”Lenox Wealth Advisors投资主管David Carter说。

盘中走势震荡，尾盘突然拉高，标准普尔500指数最终收高0.05%，仅略高于上周五触及的52周低点。

临近收盘时，交易商称“收盘市价”买盘指令多于正常水平。

“这令部分人士认为‘也许我应该买入’，”U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek称。“有许多中长线投资者关注52周低位并开始少量买进。”

道琼工业指数.DJI收高0.17%至16,016.02点。

标准普尔500指数.SPX微升1点收报1,881.33点。Nasdaq指数.IXIC下滑0.26%至4,476.95点。

在盘后交易中，流媒体服务商Netflix(NFLX.O)飙升8%，因该公司第四季新增订户数量高于预期，得益于国际业务强劲增长。

艾克森美孚(XOM.N)收挫1.52%，对标普500指数构成最大拖累。雪佛龙(Chevron)(CVX.N)大跌2.58%。

随着第四季财报高峰到来，汤森路透数据显示，标普500指数成分股企业获利预计平均下降4.4%。能源行业以外的企业获利预计增长1.5%。

美国银行(BAC.N)第四季获利虽然高于预期，但股价仍收低1.52%，因该公司对油价疲弱表示担忧。

健康保险公司UnitedHealth (UNH.N)上扬3.02%，限制了道指和标普指数跌势。该公司公布季度营收大增30%。

高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)重挫5.07%，该公司公布假期销售额下滑6%。

根据汤森路透的数据，美国股市大约有94亿股换手，远高于过去20个交易日的日均成交量77亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,023家和2,087家；Nasdaq市场分别为990家和1,893家。

标普500指数有一支成分股触及52周新高，84支触及新低；有六支Nasdaq指数成份股触及52周新高，402支触及新低。(完)