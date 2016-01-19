美股标普指数几近收平 能源股再遭屠戮

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透1月19日 - 美国股市周二交投震荡，最终基本收平。油价下跌令能源股扩大跌幅，而“符合预期的”经济数据表明中国成长放缓。
美国原油价格下滑拉低原材料类股以及标普能源类股.SPNY，后者下挫2.17%。
油价处于12年低点令华尔街投资者更加担忧能源企业亏损加剧，甚至可能有一些企业难以偿还债务。石油股重挫，帮助拉低标普500指数自年初以来下跌8%。
中国2015年经济增速创出25年来最低，但符合预期。该数据令人冀望中国政府将推出进一步刺激政策。但这并不足以让美国投资者满意。
“市场内有大量担忧和不确定性，要克服这些，一项良好的经济数据是不够的，”Lenox Wealth Advisors投资主管David Carter说。
盘中走势震荡，尾盘突然拉高，标准普尔500指数最终收高0.05%，仅略高于上周五触及的52周低点。
临近收盘时，交易商称“收盘市价”买盘指令多于正常水平。
“这令部分人士认为‘也许我应该买入’，”U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek称。“有许多中长线投资者关注52周低位并开始少量买进。”
道琼工业指数.DJI收高0.17%至16,016.02点。
标准普尔500指数.SPX微升1点收报1,881.33点。Nasdaq指数.IXIC下滑0.26%至4,476.95点。
在盘后交易中，流媒体服务商Netflix(NFLX.O)飙升8%，因该公司第四季新增订户数量高于预期，得益于国际业务强劲增长。
艾克森美孚(XOM.N)收挫1.52%，对标普500指数构成最大拖累。雪佛龙(Chevron)(CVX.N)大跌2.58%。
随着第四季财报高峰到来，汤森路透数据显示，标普500指数成分股企业获利预计平均下降4.4%。能源行业以外的企业获利预计增长1.5%。
美国银行(BAC.N)第四季获利虽然高于预期，但股价仍收低1.52%，因该公司对油价疲弱表示担忧。
健康保险公司UnitedHealth (UNH.N)上扬3.02%，限制了道指和标普指数跌势。该公司公布季度营收大增30%。
高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)重挫5.07%，该公司公布假期销售额下滑6%。
根据汤森路透的数据，美国股市大约有94亿股换手，远高于过去20个交易日的日均成交量77亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,023家和2,087家；Nasdaq市场分别为990家和1,893家。
标普500指数有一支成分股触及52周新高，84支触及新低；有六支Nasdaq指数成份股触及52周新高，402支触及新低。(完)
(编译 郑茵/徐文焰；审校 张涛/张若琪)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。