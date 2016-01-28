美股收高 Facebook季报亮丽推高科技股

路透1月28日 - 美国股市周四大涨，Facebook季报亮丽推高科技股，且油价反弹支撑受重创的能源股走坚。

在线社交网络Facebook(FB.O)暴涨15.5%，创2013年来最大单日升幅，昨日收盘后Facebook公布季度营收大增52%，远超投资者预期，因针对迅速增长的移动用户的广告营收增加。

Alphabet(GOOGL.O)劲扬4.28%，一同扶助标普科技股指数大涨1.48%。

标普能源股指数.SPNY劲扬3.15%，受油价上扬近3%带动。市场臆测沙特和其他石油输出国组织(OPEC)产油国将减产提振油价。

投资人表示，Facebook等一众企业的强劲业绩引发的乐观情绪，再加上今日油价反弹，是股市人气改善的主要原因。

但他们也警告称，股市上升可能短暂，由油价疲弱和中国经济忧虑导致的今日股市大跌势头可能还未消竭。今年迄今标普500指数跌7%。

“重量级企业公布的业绩不错，”Horizon Investment Services执行长Chuck Carlson表示，“希望自此股市能步步高升，但我认为走势并不是这样。”

道琼运输平均指数.DJT下滑了0.8%。Carlson称该指数能很好的反映经济体质。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三的声明并没有更强烈的暗示会因应近期全球市场动荡，而放慢未来升息进度后，其他投资人也保持谨慎。

“美联储声明没有预期得那么鸽派，股市近期升势非常有可能已经见顶，”Beam Capital Management LLC董事总经理Mohannad Aama称。

Nasdaq生物科技股指数.NBI下挫3.5%，势将创16年最大单月降幅。

雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)急挫9.3%，对健保股的拖累最大。

道琼工业指数.DJI收涨125.18点，或0.79%，至16,069.64点；标准普尔500指数.SPX升10.41点，或0.55%，至1,893.36点；Nasdaq指数.IXIC攀升38.51点，或0.86%，至4,506.68点。

亚马逊(AMZN.O)股价盘后暴跌11%，因该公司的季度财报令投资人失望。该股收盘升8.9%。

PayPal(PYPL.O)和Under Armour(UA.N)营收均胜预期，股价分别劲升8.39%和暴涨22.59%。

下跌个股中，eBay(EBAY.O)公布的季度营收和获利逊于预期，股价暴跌12.45%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约88亿股成交，高于过去20日的平均日成交量86亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,054家和1,032家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,470家和1,312家。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，24只成份股触及新低；有13只Nasdaq指数成份股触及52周新高，166只触及新低。(完)