美股尾盘扳回跌幅收平 Alphabet受强劲业绩所助盘后劲涨9%

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透2月1日 - 美国股市三大股指周一基本持平，Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)强劲上涨扶助大盘缩减跌幅，在尾盘反弹。
谷歌母公司Alphabet在周一美股常规交易时段收升1.2%，报770.77美元。Alphabet在股市收市后公布业绩，带动股价在盘后交易中急升9%，并超越苹果(AAPL.O)成为市值最大的美国企业。
推特(TWTR.N)跳涨6.6%，报17.91美元，因传闻称推特和私募股权投资公司就交易进行磋商。
美股开盘下跌，因中国经济数据疲弱令投资者对全球经济放缓的担忧加剧，而且油价重拾跌势。中国1月制造业采购经理人指数(PMI)则降至2012年来最低。
“可能人们对(美股)没有遭到抛售而放松，这促使一些买家进场，”North Star投资管理公司首席投资官Eric Kuby说。
“我认为，大家开始聚焦在即将公布的企业季报，而不是油价下跌和中国消息。”
道琼工业指数.DJI收跌17.12点，或0.1%，至16,449.18点；标准普尔500指数.SPX收跌0.86点，或0.04%，至1,939.38点；Nasdaq指数.IXIC小涨6.414点，或0.14%，收报4,620.367点。
油价崩跌拖累股市自年初以来走势震荡。标普500指数录得2009年来最差1月表现，今年迄今下跌5.1%。
交易商现预计，美联储将减少今年加息次数。根据CME Group的FedWatch，交易商预计美联储在3月加息的机率仅为17%。
根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第四季盈利较上年同期将下跌4.1%，但该预估好于上周。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,556家和1,503家，比例为1.04:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,418家和1,410家。
标普500指数成份股有29只触及52周新高，五只成份股触及新低；有26只Nasdaq指数成份股触及52周新高，97只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，过去20日的平均日成交量为91亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
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