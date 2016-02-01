美股尾盘扳回跌幅收平 Alphabet受强劲业绩所助盘后劲涨9%

路透2月1日 - 美国股市三大股指周一基本持平，Facebook(FB.O)和Alphabet(GOOGL.O)强劲上涨扶助大盘缩减跌幅，在尾盘反弹。

谷歌母公司Alphabet在周一美股常规交易时段收升1.2%，报770.77美元。Alphabet在股市收市后公布业绩，带动股价在盘后交易中急升9%，并超越苹果(AAPL.O)成为市值最大的美国企业。

推特(TWTR.N)跳涨6.6%，报17.91美元，因传闻称推特和私募股权投资公司就交易进行磋商。

美股开盘下跌，因中国经济数据疲弱令投资者对全球经济放缓的担忧加剧，而且油价重拾跌势。中国1月制造业采购经理人指数(PMI)则降至2012年来最低。

“可能人们对(美股)没有遭到抛售而放松，这促使一些买家进场，”North Star投资管理公司首席投资官Eric Kuby说。

“我认为，大家开始聚焦在即将公布的企业季报，而不是油价下跌和中国消息。”

道琼工业指数.DJI收跌17.12点，或0.1%，至16,449.18点；标准普尔500指数.SPX收跌0.86点，或0.04%，至1,939.38点；Nasdaq指数.IXIC小涨6.414点，或0.14%，收报4,620.367点。

油价崩跌拖累股市自年初以来走势震荡。标普500指数录得2009年来最差1月表现，今年迄今下跌5.1%。

交易商现预计，美联储将减少今年加息次数。根据CME Group的FedWatch，交易商预计美联储在3月加息的机率仅为17%。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第四季盈利较上年同期将下跌4.1%，但该预估好于上周。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,556家和1,503家，比例为1.04:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,418家和1,410家。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，五只成份股触及新低；有26只Nasdaq指数成份股触及52周新高，97只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，过去20日的平均日成交量为91亿股。(完)