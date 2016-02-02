美股收跌 受累于艾克森美孚预计将削减资本支出且油价下跌

路透2月2日 - 美国股市周二下跌，受累于油价再次大幅下滑，艾克森美孚(XOM.N)预计削减支出也令人失望。

艾克森美孚股价收跌2.2%至74.59美元，此前该公司公布季度获利创逾10年来最低，并预计资本支出将较2015年水准下滑25%，而且暂缓股票回购。

关于艾克森美孚，“令人失望的不仅只有业绩，还有该公司如此大幅削减资本支出且暂缓股票回购的计划。这很好地说明了又一个大型油企认为环境不会好转，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示。

BP(BP.N)周二稍早公布年度亏损65亿美元，创记录最高。

标普能源指数.SPNY跌3.3%，对标准普尔500指数造成的拖累最大。布兰特原油期货LCOc1和美国原油期货CLc1下跌，因围绕石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯达成减产协议的希望减弱。

本财报季迄今为止的数据显示，受到重挫的能源部门的削减资本支出举措已经蔓延至美国的其他很多行业。

道琼工业指数.DJI收跌295.64点或1.8%，至16,153.54点。标准普尔500指数.SPX下滑36.35点或1.87%，至1,903.03点。Nasdaq指数.IXIC下挫103.42点或2.24%，至4,516.95点。

道琼交通运输类指数.DJT收低2.9%，此前美国出现首例感染寨卡(Zika)病毒的病例。

标普500指数今年以来累计下跌6.9%。投资者对中国引领全球经济放缓，美国经济数据不温不火，美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息速度，以及疲弱的业绩感到担忧。根据汤森路透数据，第四季标普500指数成分股企业获利料较上年同期下降了4.4%。

但Alphabet(GOOGL.O)逆势收涨1.3%，至780.91美元。该公司周一公布的业绩胜过预期，并且超越苹果(AAPL.O)，成为市值最大的美国企业。

投资者还关注美国的大选情势，共和党总统参选人、参议员克鲁兹周一赢得爱荷华州党内初选，民主党参选人希拉里以微弱优势击败参议员Bernie Sanders，赢得爱荷华州党内初选。

LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，爱荷华州的初选结果带来更大不确定性，因为没有明确的赢家。

“做投资的人基本更喜欢得到比他们现在看到的更多的确定性，不管是在选举方面还是在能源市场方面，”他说。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约85亿股成交，过去20日的平均日成交量为92亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,478家和603家，比例为4.11:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,237家和577家，比例为3.88:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，28只成份股触及新低；有22只Nasdaq指数成份股触及52周新高，143只触及新低。(完