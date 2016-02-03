美股道琼与标普500指数因油价大涨收升 Nasdaq指数续跌

路透2月3日 - 美国股市周三尾盘攀升并终场收高，油价大涨8%提振备受重创的能源类股，金融股也展开反弹。

Nasdaq指数持续走软，但收盘远高于日低。

油价周三跳升8%，结束两日跌势，此前投资人借美元下挫良机买入原油。此外，俄罗斯外长重申，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国有共识，该国愿意会谈。

能源类指数.SPNY跳涨4%。

“油价协助整体市场上演逆转。市场如离弦之箭一般上升，然后涌现许多空头回补，”纽约Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik表示。

美元贬值缓解对于强势美元将影响跨国企业获利的疑虑。3M(MMM.N)引领道琼工业指数涨势，该股大涨3.1%，至152.52美元。

道琼工业指数 .DJI收涨183.12点，或1.13%，至16,336.66点；标准普尔500指数.SPX收升9.5点，或0.5%，报1,912.53点；Nasdaq指数.IXIC收跌12.71点，或0.28%，报4,504.24点。

苹果(AAPL.O)上涨2%至96.35美元，重登全球市值最高企业宝座，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)退居第二，该公司当日股价重挫4%至749.38美元。

标准普尔材料类指数.SPLRCM上扬3.3%，为当日表现次佳类股。标普金融类指数.SPSY收跌0.1%，盘中一度触及逾两年低点。

美股尾盘拉升，逆转早盘大幅跌势。美国数据显示服务业扩张速度逊于预估，令人担心制造业疲弱表现可能扩大至其他经济领域。

其他经济面消息还包括，ADP数据显示1月民间雇主增加就业岗位多于预估。

自年初以来股市大幅走跌，受美国成长温吞、油价下跌以及担忧中国带领全球放缓等因素影响。

根据汤森路透数据，美国交易所约有102亿股换手，高于过去20个交易日92亿股的均量。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,920家与1,102家，比例为1.74:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,393家与1,391家，比例接近1:1。

标普500指数成份股有22支触及52周新高，56支成份股触及新低；有16支Nasdaq指数成份股触及52周新高，236支触及新低。(完)