美股连升第二日 受材料股走高提振

路透2月4日 - 美国股市周四小升，连涨第二日，因商品价格上扬带动材料股走高，但零售商发布的财测令人失望且周五就业报告公布前投资者焦虑不安，限制股市涨幅。

标普500材料指数.SPLRCM上扬2.8%，领引大盘上涨。美元下跌提振铜和其他金属价格，带动材料股走高。

美元指数.DXY连续第四日下跌，因最新的一系列美国数据疲弱，令对美国今年加息的预期减退。美元下跌有利于依赖海外营收的大型美国企业。

劳工部周四公布，第四季非农生产率环比年率为下降3.0%，为2014年首季以来最大降幅。美国商务部报告，12月工厂订单较前月减少2.9%，为一年来最大降幅。

周五关键的1月非农就业报告将出炉，预计非农就业岗位增加19万个。

Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示，市场正尝试从“深度超卖”水平中反弹，但因为企业获利持续疲弱和经济数据不佳，股市走势艰难。

“我们现看到许多经济数据都弱于预期，”他说，“缺乏看涨诱因为美国加息提供理据。”

道琼工业指数.DJI升79.92点，或0.49%，至16,416.58点；标准普尔500指数.SPX上涨2.92点，或0.15%，至1,915.45点；Nasdaq指数.IXIC涨5.32点，或0.12%，至4,509.56点。

消费者相关类股今日在标普500指数中跌幅居前，此前零售商Ralph Lauren (RL.N)和Kohl's(KSS.N)警告称将面临艰难的一年。Ralph Lauren急跌22.2%，报89.95美元；Kohl's大跌18.8%，报41.52美元。这两只个股在标普500指数中百分比跌幅最大。

非必需消费品类股指数.SPLRCD下跌0.6%，标普必须消费品类股.SPLRCS下跌0.9%。

股市今年开局动荡，受累于美国经济增长迟滞、油价节节下跌和对中国引领全球经济放缓的担忧。

瑞银下调了标普500指数年终目标及获利预估，因美国增长前景更趋疲弱。

根据汤森路透数据，预计标普500成份股第四季盈利较去年同期下跌4.2%。

相机制造商GoPro(GPRO.O)下跌8.7%，报9.78美元，此前该公司公布的当前季度营收预估低于分析师预期。

社群网络业者LinkedInLNKD.N在盘后交易中大跌24%，此前该公司发布业绩和预估。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约95亿股成交，高于过去20日的平均日成交量94亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,949家与1,087家，比例为1.79:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,659家与1,123家，比例为1.48:1。

标普500指数成份股有11支触及52周新高，11支成份股触及新低；有14支Nasdaq指数成份股触及52周新高，83支触及新低。(完)