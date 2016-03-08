美股收低 因油价下挫和中国贸易数据不佳

路透3月8日 - 美国股市周二收在日内低位附近，因能源股跟随油价下挫，且中国贸易数据重燃对全球经济将较预期疲弱的担忧。

美国原油期货在盘后交易中下挫逾4%，为2月11日触及年内低点以来最大单日跌幅。自该低点以来，美国原油期货反弹最多45.5%。

尽管近期油价曾反弹，但供应过剩和中国需求疲弱的预期打压市场人气。今年油价和股市走势有着密切关联。

“尽管我希望看到油价反弹，但我认为现在还不是时候，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。

高盛分析师表示，近期油价反弹为时过早，低油价需要保持更长一段时间，以扶助油市在今年稍晚恢复供需平衡。

道指成份股艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)均大跌逾2%。标普能源指数.SPNY下挫4.1%。

受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。[nL4S16G1D0]该消息拖累基本材料指数.SPLRCM下跌2%。

Landesman表示，标普500指数仍处于下行趋势，或将在2,000点附近的水准止步不前，跌向1,825点附近的支撑位，之后测试去年5月创下的2,100点以上的纪录高位。标普500指数周一收在2,000点以上，为1月5日来首见。

“基于全球经济成长缓慢的前景，标普500指数将交投在这一通道，”Landesman说。

道琼工业指数.DJI收跌109.85点，或0.64%，报16,964.10点；标准普尔500指数.SPX收低22.50点，或1.12%，报1,979.26点；Nasdaq指数.IXIC收跌59.43点，或1.26%，报4,648.83点。

Nasdaq 100成份股中百分比跌幅最大的是美光(MU.O)，该股大跌7.9%至10.66美元。

汉堡连锁店Shake Shack (SHAK.N)急挫11.8%，至37.23美元，此前该公司发布令人失望的业绩和财测。

Urban Outfitters(URBN.O)跳涨16.1%，报32.69美元，此前公布旗下Free People品牌销售好于预期。

纽约证交所下跌股与上涨股家数比例为3.2:1，Nasdaq市场跌涨股比例为3.5:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有36只Nasdaq指数成份股触及52周新高，37只触及新低。

美国各证交所共计约85亿股成交，低于过去20日的平均日成交量87.7亿股。(完)