美股收低 因油价下挫和中国贸易数据不佳

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月8日 - 美国股市周二收在日内低位附近，因能源股跟随油价下挫，且中国贸易数据重燃对全球经济将较预期疲弱的担忧。
美国原油期货在盘后交易中下挫逾4%，为2月11日触及年内低点以来最大单日跌幅。自该低点以来，美国原油期货反弹最多45.5%。
尽管近期油价曾反弹，但供应过剩和中国需求疲弱的预期打压市场人气。今年油价和股市走势有着密切关联。
“尽管我希望看到油价反弹，但我认为现在还不是时候，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。
高盛分析师表示，近期油价反弹为时过早，低油价需要保持更长一段时间，以扶助油市在今年稍晚恢复供需平衡。
道指成份股艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)均大跌逾2%。标普能源指数.SPNY下挫4.1%。
受季节性因素和外需疲弱影响，中国2月出口同比创近七年最大降幅；虽然大宗商品价格回升扶助进口降幅收窄，但进口依然是连续16个月负增长，整体外贸形势依然严峻。[nL4S16G1D0]该消息拖累基本材料指数.SPLRCM下跌2%。
Landesman表示，标普500指数仍处于下行趋势，或将在2,000点附近的水准止步不前，跌向1,825点附近的支撑位，之后测试去年5月创下的2,100点以上的纪录高位。标普500指数周一收在2,000点以上，为1月5日来首见。
“基于全球经济成长缓慢的前景，标普500指数将交投在这一通道，”Landesman说。
道琼工业指数.DJI收跌109.85点，或0.64%，报16,964.10点；标准普尔500指数.SPX收低22.50点，或1.12%，报1,979.26点；Nasdaq指数.IXIC收跌59.43点，或1.26%，报4,648.83点。
Nasdaq 100成份股中百分比跌幅最大的是美光(MU.O)，该股大跌7.9%至10.66美元。
汉堡连锁店Shake Shack (SHAK.N)急挫11.8%，至37.23美元，此前该公司发布令人失望的业绩和财测。
Urban Outfitters(URBN.O)跳涨16.1%，报32.69美元，此前公布旗下Free People品牌销售好于预期。
纽约证交所下跌股与上涨股家数比例为3.2:1，Nasdaq市场跌涨股比例为3.5:1。
标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有36只Nasdaq指数成份股触及52周新高，37只触及新低。
美国各证交所共计约85亿股成交，低于过去20日的平均日成交量87.7亿股。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 徐文焰)
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