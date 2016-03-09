美股受油价上涨提振收高 油市和股市联动关系延续

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透3月9日 - 美国股市周三缩量上涨，再次由油价和能源股带动升势。
油价和股市在今年大部份时间的走势存在一定关联，使许多投资者感到意外。周三股市再次延续这一趋势，美国原油CLc1上涨近5%，而标普500能源指数.SPNY上扬1.5%。雪佛龙(CVX.N)跳涨4.6%，至92.82美元，为能源板块带来最大的提振。
“这不是说原油成为反映全球经济表现的寒暑表，”WunderlichSecurities驻纽约的首席市场策略师Art Hogan说，“很大部份是和心理因素有关。”
根据Wunderlich提供的数据，除了六个交易日外，今年迄今美国原油价格和标普500指数走势一致。
“(原油)这一资产类别稳定一段时间，就将打破其与股市之间的关联，”Hogan说。
标普500指数自2月11日以来反弹了8.8%，但本年迄今仍下跌2.7%。
道琼工业指数.DJI收高36.26点，或0.21%，报17,000.36点；标准普尔500指数.SPX收涨10点，或0.51%，报1,989.26点；Nasdaq指数.IXIC收升25.55点，或0.55%，报4,674.38点。
本周数据方面比较清淡，市场将注意力转向欧洲央行会议，预计该央行将在周四会议上进一步放宽货币政策。
生物科技类股承压，此前一天，美国政府建议实行一个试验计划，在有可替代治疗方案反而情况下，该计划将减少对使用高价药物的激励。
Nasdaq生物科技类股.NBI下跌1.2%，Regeneron Pharmaceuticals (REGN.O)急跌5.1%，报374.75美元，在Nasdaq 100成份股中跌幅最大。
Chipotle Mexican Grill (CMG.N)下跌3.4%，报506.63美元。该公司之前已经受到数起食品引发疾病事件的困扰，又因四名员工生病，临时关闭了马萨诸塞州的一家餐馆。
纽约证交所上涨股与下跌股家数比例为2.3:1，Nasdaq市场涨跌股家数比例为1.50:1。
标普500指数成份股有27只触及52周新高，一只成份股触及新低；有48只Nasdaq指数成份股触及52周新高，41只触及新低。
美国各证交所共计约75亿股成交，过去20日的平均日成交量为86.7亿股。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 徐文焰)
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