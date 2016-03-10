美股基本持平 德拉吉讲话令人失望促市场回吐涨幅

*路透3月10日 - 美国股市周四收盘几无变动，盘中交投震荡，此前欧洲央行下调主要利率，但总裁德拉吉称不太可能再次降息，令原本预计还将多次减息的投资者困惑。

美股早盘上涨，此前欧洲央行进一步下调已处于负值的存款利率，且将其资产购买计划规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，旨在提振欧元区经济。

“世界真的很高兴看到这些举措，主要因为我们都沉迷于零利率，”Fort Pitt Capital Group研究分析师Kim Forrest说。“它提供没有成本的资金。”

Forrest表示，当德拉吉称未来只有在极端情况下，央行才可能减息，原本预计利率还会进一步下降的投资者因而转变策略，寻求避险。

与此同时，她认为，市场担心欧洲较低利率可能损害美国银行业，并导致欧元贬值对美国出口造成负面影响，此类担忧给美股带来进一步压力。

道琼工业指数.DJI小幅收跌5.23点，或0.03%，报16,995.13点；标准普尔500指数.SPX微涨0.31点，或0.02%，报1,989.57点；Nasdaq指数.IXIC收跌12.22点，或0.26%，报4,662.16点。

美国上周初请失业金人数触及10月以来最低水平，降幅超过预期。这表明美国就业市场持续强劲，应会进一步驱散衰退担忧。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)已表示，今年仍有可能逐步加息，但还要看经济数据如何。美联储将在3月15-16日召开政策会议。

Dollar General(DG.N) 暴涨10.7%，报83.23美元，此前公布好于预期的同店销售增长。Rival Dollar Tree(DLTR.O) 劲升%。

纽约证交所下跌股与上涨股家数比例为1.33:1，Nasdaq市场跌涨股数量比为1.85:1。

标普500指数成份股有30只触及52周新高，两只成份股触及新低；有52只Nasdaq指数成份股触及52周新高，70只创新低。

美国各证交所共计成交约84.2亿股，过去20个交易日的平均日成交量为85.4亿股。

原油价格是今年以来推动美股市走势的主要推手，但两者出现脱钩情况，至少今日如此。布兰特原油LCOc1下挫超过2%，此前路透报导，没有伊朗的参与，主要产油国提议开会讨论减产一事可能告吹。美国原油CLc1下挫1%。(完)