美股标普500指数收位为年内最高 美联储暗示放缓升息步伐

路透纽约3月16日 - 美国股市标普500指数周三收位为年内最高，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，暗示未来数月升息次数将减少。

美联储周三维持利率不变，但暗示美国经济温和成长，“就业增长强劲”，可能允许其今年继续收紧货币政策。决策者的最新预估显示，今年底之前将升息两次，每次25个基点。美联储在12月时预期今年升息四次。

不过，美联储指出，美国仍面对来自全球经济不确定的风险。

因为这种不确定性，“委员会决定在这次会议上维持目前货币政策不变是审慎的做法，”美联储主席叶伦说。

美联储一如市场预期维持利率不变，但美联储声明的基调令部份市场人士意外。

“多数市场人士预计声明略更鹰派，但并不是这样，”RBCCapital Markets首席美国分析师Tom Porcelli。

道琼工业指数.DJI上涨74.23点，或0.43%，报17,325.76点；标准普尔500指数.SPX上扬11.29点，或0.56%，报2,027.22点；Nasdaq指数.IXIC涨35.30点，或0.75%，报4,763.97点。

CBOE 波动率指数.VIX收在12月初来最低水准。

标普500指数10大类股中有八种收高。材料股升幅最大，急升1.74%。医疗保健股和金融股表现落后。

能源股上涨1.6%，因美国原油跳涨近6%，此前主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划，且上周美国原油库存增幅小于预期。

全美最大的煤炭生产商Peabody Energy CorpBTU.N暴跌45.4%，至2.19美元，此前公司向监管机构提交的文件显示，公司可能寻求破产保护。

企业软件公司甲骨文(ORCL.N)上涨3.8%，报40.22美元，此前公司公布好于预期的季度盈利。

领英(LinkedIn)LNKD.N大跌4.9%，报109.81美元，Gap (GPS.N)挫跌1.4%，报29.28美元，之前摩根士丹利下调这两家公司的评级。

Fossil (FOSL.O)下滑4.8%，至44.62美元，此前麦格理将该公司评级下调至“表现不及大盘”。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，低于过去20日的平均日成交量81亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,462家和590家，比例为4.17:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,675家和1,084家，比例为1.55:1。

标普500指数成份股有36只触及52周新高，5只成份股触及新低；有38只Nasdaq指数成份股触及52周新高，62只触及新低。(完)