美国股市道指今年首次收在去年收盘位之上 因商品股走坚和美元重挫

路透纽约3月17日 - 美国股市周四收盘上涨，道琼工业指数今年首次收在去年收盘位之上，商品价格受美元走软提振上涨，推动能源和材料类股上扬。

昨日美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策声明对通胀的基调温和，令美元承压下挫。

“股市因美元疲弱而上涨，”Huntington National Bank首席投资长John Augustine说，“和美元下跌相关的板块走高。”

材料股、工业股和能源股是表现最好的标普500指数板块。

美股上涨“是继续对昨日美联储的言论作出反应，”瑞银美国财富管理资深股市分析师David Lefkowitz说。

美联储周三直指美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。美联储在政策声明中称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年可以升息。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

道指和标普500指数触及12月31日来最高水准，Nasdaq指数触及1月7日来最高。

道琼工业指数.DJI上涨155.73点，或0.90%，报17,481.49点；标准普尔500指数.SPX上扬13.37点，或0.66%，报2,040.59点；Nasdaq指数.IXIC涨11.02点，或0.23%，报4,774.99点。

美国原油CLc1收涨4.5%，报每桶40.20美元，因对主要产油国下月就冻产协议达成一致感到乐观，且美国原油出口上升和汽油需求增强。[O/NCN]

在标普500指数10大类股中，只有医疗保健类股.SPXHC下跌。该指数跌1.05%，受礼来(Eli Lilly)(LLY.N)大跌4.7%所拖累。

工业股.SPLRCI劲涨2%，因通用电气(GE.N)劲升2.6%，至30.96美元，该股对标普500指数带来最大的提振。

联邦快递(FedEx)(FDX.N) 暴涨11.8%，报161.34美元，此前公司公布好于预期的全年盈利预估。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量80.2亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,473家和595家，比例为4.16:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,927家和872家，比例为2.21:1。

标普500指数成份股有61只触及52周新高，6只成份股触及新低；有73只Nasdaq指数成份股触及52周新高，74只触及新低。(完)