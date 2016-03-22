美股道指和标普500指数微幅收低 盘初因布鲁塞尔炸弹袭击而大跌

路透3月22日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周二微幅收低，从开盘因布鲁塞尔发生炸弹袭击而引发的跌势反弹，消费类股和电信股下跌被医疗保健类股上涨所抵消。

布鲁塞尔机场和地铁发生爆炸袭击，造成至少30人死亡，伊斯兰国承认对事件负责，欧洲各国都提高安全警备级别。

随着布鲁塞尔炸弹袭击事件发展，黄金和公债等传统避险市场回吐涨幅，全球风险市场在下跌后反弹。

美股遭到抛售后反弹，重演对11月巴黎遇袭等暴力事件作出先跌后升的交易模式。

“当发生类似这样的事件，你会突然觉得不确定性加剧，因为人们都不知道(袭击)规模有多大，”JP Morgan Funds首席全球策略师David Kelly说，“随着不确定性下降，股市反弹。”

道琼工业指数.DJI收低41.30点，或0.23%，报17,582.57点；标准普尔500指数.SPX小跌1.80点，或0.09%，报2,049.80点；Nasdaq指数.IXIC收升12.79点，或0.27%，报4,821.66点。

标普500指数10大类股中有三种上涨，医疗保健股.SPXHC 上涨0.9%，升幅最大。必需消费品类股.SPLRCS下跌0.75%，跌幅居首。

布鲁塞尔遭到袭击后，航空股和旅游相关类股下挫。

邮轮运营商Carnival Corp (CCL.N) 大跌2.1%，皇家加勒比(RCL.N)下滑2.9%，旅游服务网站运营商Expedia (EXPE.O) 跌1.8%，报108.92美元。

线上旅游服务公司 Priceline (PCLN.O)下挫，对标普500指数带来最大的拖累。

道琼美国旅游和休闲指数.DJUSCG 下滑0.7%。NYSE Arca Airline指数.XAL 跌0.9%。

苹果(AAPL.O) 上涨0.8%，至106.72美元，对标普500指数带来最大的提振。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量81.4亿股。在复活节假期前，股市成交量料在较低水准。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,595家和1,393家，比例为1.15:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,453家和1,337家，比例为1.09:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，1只成份股触及新低；有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)