美股收低 投资者在季报期来临前对股市涨势获利了结

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月5日 - 美国股市周二大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。
在过去七周上涨13%后，标普500指数下跌1.01%，10大类股全数下跌，制药股艾尔建(Allergan)大幅下滑。
这是标普500指数在六个交易日内第一日下跌，令该指数在今年迄今持平。
标普500指数成份股企业将在未来几周公布首季业绩，根据汤森路透数据，预计企业平均盈利较上年同期下跌7.1%，因能源股企业业绩受重压。
“总体共识是企业盈利将下降，”OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说，“最大的问题是跌幅将有多大。”
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二警告称，全球经济成长面临的风险不断上升，除非决策者采取更强有力的举措。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周表示，美联储加息宜谨慎行事，因全球经济不稳和低油价。
油价从近一个月低位小涨，此前科威特表示，即使伊朗不参与，主要产油国仍可就冻产计划达成一致。
周二数据显示，2月美国贸易逆差超过预期，而另一份报告显示3月美国服务活动扩张。
道琼工业指数.DJI下跌133.68点，或0.75%，报17,603.46点；标准普尔500指数.SPX收跌20.96点，或1.01%，报2,045.17点；Nasdaq指数.IXIC下挫47.86点，或0.98%，报4,843.93点。
标普10大类股中，对利率敏感的公用事业类股.SPLRCU跌幅最大，下跌1.88%。
标普金融类股.SPSY下跌1.44%，富国银行(WFC.N)领跌，下跌2.04%。
制药公司艾尔建(AGN.N)股价急跌14.77%，此前美国财政部推出限制税负倒置交易的规定，可能会阻碍该公司与辉瑞(PFE.N)的合并。辉瑞股价攀升2.1%。
艾尔建对标普500指数的拖累最大。
油田服务公司Baker Hughes(BHI.N)下跌5.09%，此前路透报导，美国司法部将最快于本周提起诉讼，阻止油田服务提供商哈里伯顿(Halliburton)Co (HAL.N)收购Baker Hughes。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约72亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量73亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,131家和878家；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,971家和818家。
标普500指数成份股有14只触及52周新高，两只成份股触及新低；有21只Nasdaq指数成份股触及52周新高，37只触及新低。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
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