美股收低 投资者在季报期来临前对股市涨势获利了结

路透4月5日 - 美国股市周二大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。

在过去七周上涨13%后，标普500指数下跌1.01%，10大类股全数下跌，制药股艾尔建(Allergan)大幅下滑。

这是标普500指数在六个交易日内第一日下跌，令该指数在今年迄今持平。

标普500指数成份股企业将在未来几周公布首季业绩，根据汤森路透数据，预计企业平均盈利较上年同期下跌7.1%，因能源股企业业绩受重压。

“总体共识是企业盈利将下降，”OakBrook Investments LLC联席首席投资长Peter Jankovskis说，“最大的问题是跌幅将有多大。”

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二警告称，全球经济成长面临的风险不断上升，除非决策者采取更强有力的举措。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周表示，美联储加息宜谨慎行事，因全球经济不稳和低油价。

油价从近一个月低位小涨，此前科威特表示，即使伊朗不参与，主要产油国仍可就冻产计划达成一致。

周二数据显示，2月美国贸易逆差超过预期，而另一份报告显示3月美国服务活动扩张。

道琼工业指数.DJI下跌133.68点，或0.75%，报17,603.46点；标准普尔500指数.SPX收跌20.96点，或1.01%，报2,045.17点；Nasdaq指数.IXIC下挫47.86点，或0.98%，报4,843.93点。

标普10大类股中，对利率敏感的公用事业类股.SPLRCU跌幅最大，下跌1.88%。

标普金融类股.SPSY下跌1.44%，富国银行(WFC.N)领跌，下跌2.04%。

制药公司艾尔建(AGN.N)股价急跌14.77%，此前美国财政部推出限制税负倒置交易的规定，可能会阻碍该公司与辉瑞(PFE.N)的合并。辉瑞股价攀升2.1%。

艾尔建对标普500指数的拖累最大。

油田服务公司Baker Hughes(BHI.N)下跌5.09%，此前路透报导，美国司法部将最快于本周提起诉讼，阻止油田服务提供商哈里伯顿(Halliburton)Co (HAL.N)收购Baker Hughes。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约72亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量73亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,131家和878家；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,971家和818家。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，两只成份股触及新低；有21只Nasdaq指数成份股触及52周新高，37只触及新低。(完)