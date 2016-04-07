美股下跌 因油价下滑和对全球经济的担忧重燃

路透4月7日 - 美国股市周四走低，因油价下滑，以及对全球经济的担忧重燃，令美元兑日圆下滑，并促使投资者逃离风险资产。

标普500指数录得六周来最大单日百分比跌幅。

策略师说，成长忧虑对利率敏感的金融股.SPSY压低尤其重，该板块大跌1.9%，对标普500指数带来最大压力。

“投资者担心全球经济放缓，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

“我认为，这反映出市场认为目前(全球央行的)政策和负利率的讨论降低了回报，弊大于利，带来的不确定性大于稳定性。”

道琼工业指数.DJI下跌174.09点，或0.98%，至17,541.96点；标准普尔500指数.SPX下挫24.75点，或1.2%，至2,041.91点；Nasdaq指数.IXIC回落72.35点，或1.47%，至4,848.37点。

美元兑日圆大跌1.6%，至2014年10月来最低，因预期日本央行不太可能追加政策措施干预汇市。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。

油价周四收低，此前数据显示库欣周度库存增加。标普能源股指数.SPNY收低0.6%。

下周美国将进入财报季，这令投资人更加谨慎。根据汤森路透数据，市场预计标普500指数成份股企业首季盈利按年下滑7.4%。一些策略师认为，近期盈利预估被大幅下调可能会令业绩结果会有更多惊喜。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)下挫2.8%，报52美元，此前彭博援引知情人士报导称，该公司计划在下周向雅虎(YHOO.O)提交首轮出价，收购其互联网业务。雅虎跌1.3%，报36.17美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约72亿股成交，过去20日的平均日成交量71亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,349家和677家，比例为3.47:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,063家和751家，比例为2.75:1。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，一只成份股触及新低；有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)