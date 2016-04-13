美股三大股指升至少1% 摩根大通公布业绩后金融股领涨

路透4月13日 - 美国股市周三连续第二日上涨，摩根大通公布季度业绩后，之前受重创的金融股领升大盘。

三大股指均收涨至少1%。标普500指数收在逾四个月来最高水平，Nasdaq指数创年内最高收位，道指触及逾五个月高位。

美国按资产计最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布的季度获利超过较低的市场预估值。摩根大通股价急升4.2%，为标普500指数带来最大的提振。

今年表现最差的金融股.SPSY周三领涨，攀升2.2%。其他大行将在本周公布业绩，美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)将在周四公布季报。

“此间市场有两个板块表现疲弱，能源股和金融股，”LibertyViewCapital Management总裁Rick Meckler说。“能源市场昨日上涨，金融股今日走坚，这对股市带来一些支撑。”

投资者为企业总体第一季业绩疲弱作准备，低期望值可能使企业业绩更容易带来惊喜。根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.8%。

“盈利下降，股价高企，这不是好的组合，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说，“当人们对业绩好于低的期望值感到兴奋，股市的涨势将不可能持续长时间。”

道琼工业指数.DJI涨187.03点，或1.06%，至17,908.28点；标准普尔500指数.SPX升20.72点，或1.00%，至2,082.42点；Nasdaq指数.IXIC上涨75.33点，或1.55%，至4,947.42点。

因担心全球经济，美国股市今年开局走势震荡，到2月中开始强劲反弹，至4月市况站稳，标普500指数目前高于去年底的收盘水准。

受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。

道指运输指数.DJT劲升2.6%，许多市场人士将该指数视作反映经济体质的指标。美国第三大铁路运营商CSX (CSX.O)劲升4.2%，报26.04美元，上日该公司公布第一季净利下跌，但符合市场预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，高于过去20日的平均日成交量70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,368家和686家，比例为3.45:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,231家和619家，比例为3.60:1。

标普500指数成份股有20只触及52周新高，一只成份股触及新低；有45只Nasdaq指数成份股触及52周新高，11只触及新低。(完)