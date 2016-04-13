美股三大股指升至少1% 摩根大通公布业绩后金融股领涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月13日 - 美国股市周三连续第二日上涨，摩根大通公布季度业绩后，之前受重创的金融股领升大盘。
三大股指均收涨至少1%。标普500指数收在逾四个月来最高水平，Nasdaq指数创年内最高收位，道指触及逾五个月高位。
美国按资产计最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布的季度获利超过较低的市场预估值。摩根大通股价急升4.2%，为标普500指数带来最大的提振。
今年表现最差的金融股.SPSY周三领涨，攀升2.2%。其他大行将在本周公布业绩，美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)将在周四公布季报。
“此间市场有两个板块表现疲弱，能源股和金融股，”LibertyViewCapital Management总裁Rick Meckler说。“能源市场昨日上涨，金融股今日走坚，这对股市带来一些支撑。”
投资者为企业总体第一季业绩疲弱作准备，低期望值可能使企业业绩更容易带来惊喜。根据汤森路透I/B/E/S数据，预计标普500成分股企业首季盈利将下跌7.8%。
“盈利下降，股价高企，这不是好的组合，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说，“当人们对业绩好于低的期望值感到兴奋，股市的涨势将不可能持续长时间。”
道琼工业指数.DJI涨187.03点，或1.06%，至17,908.28点；标准普尔500指数.SPX升20.72点，或1.00%，至2,082.42点；Nasdaq指数.IXIC上涨75.33点，或1.55%，至4,947.42点。
因担心全球经济，美国股市今年开局走势震荡，到2月中开始强劲反弹，至4月市况站稳，标普500指数目前高于去年底的收盘水准。
受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。
道指运输指数.DJT劲升2.6%，许多市场人士将该指数视作反映经济体质的指标。美国第三大铁路运营商CSX (CSX.O)劲升4.2%，报26.04美元，上日该公司公布第一季净利下跌，但符合市场预期。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约76亿股成交，高于过去20日的平均日成交量70亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,368家和686家，比例为3.45:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,231家和619家，比例为3.60:1。
标普500指数成份股有20只触及52周新高，一只成份股触及新低；有45只Nasdaq指数成份股触及52周新高，11只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。